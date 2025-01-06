Вниманию водителей: службы готовятся к худшему сценарию

Представители Grinda в социальных сетях сообщают, что, по данным Литовской гидрометеорологической службы, в понедельник вечером местами прогнозируют опасное явление – дождь при минусовой температуре“.

„Сейчас в Вильнюсе машины убирают снег с дорог, в Старом городе чистят дороги и тротуары, площади.

Если будет идти дождь при минусовой температуре, то:

• планируйте поездку с запасом времени: неблагоприятные условия могут сделать поездку более продолжительной;

• следите за поверхностью дорог в лесистых местах: из-за гололеда там может быть скользко;

• будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость.