Вниманию водителей: службы готовятся к худшему сценарию

Представители Grinda в социальных сетях сообщают, что, по данным Литовской гидрометеорологической службы, в понедельник вечером местами прогнозируют опасное явление – дождь при минусовой температуре“.
„Сейчас в Вильнюсе машины убирают снег с дорог, в Старом городе чистят дороги и тротуары, площади.
Если будет идти дождь при минусовой температуре, то:
• планируйте поездку с запасом времени: неблагоприятные условия могут сделать поездку более продолжительной;
• следите за поверхностью дорог в лесистых местах: из-за гололеда там может быть скользко;
• будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость.
Следить за работой техники по уборке снега в Вильнюсе можно здесь atviras.vilnius.lt/valytuvai“, – сообщает Grindа.
Похожей информацией в фейсбуке поделилась и паневежская компанияPanevėžio specialus autotransportas.