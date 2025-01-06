2025.01.06 15:02

Вниманию водителей: службы готовятся к худшему сценарию

 
ru.DELFI.lt
Eismo sąlygos Vilniuje
Eismo sąlygos Vilniuje
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Столичная муниципальная компания Grinda, а также компания Panevėžio specialus autotransportas предупреждают водителей о том, что в понедельник вечером ситуация на дорогах будет непростой, надо вооружиться терпением, проявить осторожность.

Представители Grinda в социальных сетях сообщают, что, по данным Литовской гидрометеорологической службы, в понедельник вечером местами прогнозируют опасное явление – дождь при минусовой температуре“.

„Сейчас в Вильнюсе машины убирают снег с дорог, в Старом городе чистят дороги и тротуары, площади.

Если будет идти дождь при минусовой температуре, то:

• планируйте поездку с запасом времени: неблагоприятные условия могут сделать поездку более продолжительной;

• следите за поверхностью дорог в лесистых местах: из-за гололеда там может быть скользко;

• будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость.

Следить за работой техники по уборке снега в Вильнюсе можно здесь atviras.vilnius.lt/valytuvai“, – сообщает Grindа.

Похожей информацией в фейсбуке поделилась и паневежская компанияPanevėžio specialus autotransportas.

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