Вниманию водителей: на одном отрезке магистрали А1 начинается ремонт

Магистраль A1, объединяющая Вильнюс, Каунас и Клайпеду – это основная и главная дорога Литвы. В среднем в сутки по этой дороге проезжает 26 000 легковых и 4000 легковых автомобилей. Из-за интенсивного использования дорога изнашивается, ее состояние ухудшается. Сейчас ремонтируют участок с 70,9 по 80,5 км, где была повреждена поверхность дороги.
На ремонт дороги на этом участке уйдет около 72 000 асфальта.
Работы на магистрали уже начаты, завершить их планируют в конце октября.
Компания YIT Lietuva продолжает также ремонт 22 км дорог в столице. Кроме того, компания чинит 7 дорог в Западной Литве