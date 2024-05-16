2024.05.16 10:10

Вниманию водителей: на одном отрезке магистрали А1 начинается ремонт

 
ru.DELFI.lt
Magistralės Vilnius-Panevėžys remontas
Magistralės Vilnius-Panevėžys remontas
ФОТО: Bendrovės archyvas

С целью улучшения качества инфраструктуры в Литве увеличивают инвестиции в важнейшую транспортную артерию – магистральную дорогу A1. По заказу Via Lietuva, начинается капитальный ремонт отрезка с 70,9 по 80,5 км. Ремонт осуществляет компания YIT Lietuva. Стоимость работ – больше 9 млн. евро, пишет портал madeinvilnius.lt.

Магистраль A1, объединяющая Вильнюс, Каунас и Клайпеду – это основная и главная дорога Литвы. В среднем в сутки по этой дороге проезжает 26 000 легковых и 4000 легковых автомобилей. Из-за интенсивного использования дорога изнашивается, ее состояние ухудшается. Сейчас ремонтируют участок с 70,9 по 80,5 км, где была повреждена поверхность дороги.

На ремонт дороги на этом участке уйдет около 72 000 асфальта.

Работы на магистрали уже начаты, завершить их планируют в конце октября.

Компания YIT Lietuva продолжает также ремонт 22 км дорог в столице. Кроме того, компания чинит 7 дорог в Западной Литве

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