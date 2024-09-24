Вниманию водителей, которые ездят из Клайпеды в Вильнюс: меняется порядок движения по мосту А.Мешкиниса

В ходе осуществления проекта „Реконструкция магистральной дороги A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда с 99,03 до 100,47 км (среднего моста через Нерис)“ с 11 ч. 26 сентября открывается движение по одному из новых мостов через Нерис. По этой причине меняется организация движения в направлении Вильнюса – движение по новому мосту будет проходить по двум полосам.
Работы будут продолжаться – заканчиваются работы по строительству второго моста, приводят в порядок и подъезд к нему, поэтому будет временно закрыт выезд на ул. Панерю. В направлении Вильнюса движение направлено в объезд по виадуку около ТЦ Mega. Пока будут приводить в порядок подъезд к мосту, движение по южному мосту будет закрыто.
Движение в сторону Клайпеды будет прежним - по двум полосам Северного моста, построенного в 2022 г.
Напомним, что работы по реконструкции Клебонишкского моста были начаты в конце 2022 г., по договору, их планируют закончить до декабря 2024 г. Проект охватывает реконструкцию магистральной дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда от 99,03 до 100,47 км, строительство моста через Нерис и виадука на ул. Йонавос, оборудование соединительных дорог, заборов от шума.