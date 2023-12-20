Вниманию водителей: если не оставите дополнительную информацию, ждет штраф до 90 евро

 
Pakeistas mokamas parkavimas Rotušės aikštėje Kaune
Pakeistas mokamas parkavimas Rotušės aikštėje Kaune
ФОТО: Kauno miesto savivaldybės nuotr.
Даже если вы оставили автомобиль в месте, где время стоянки ограничено, всего на несколько минут, но при этом не оставили под стеклом в салоне информацию о том, когда была оставлена машина, вам грозит штраф от 30 до 90 евро, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Около поликлиник, детских садов, школ, разных учреждений, в Старом городе или в других местах города действует больше 500 мест, время стоянки на которых ограничено - это может быть от 15 минут до 2 ч. Оставлять машину в таком месте можно, только если вы оставили в салоне под стеклом в хорошо видном месте специальный циферблат или запись на бумаге с указанием времени, когда оставили машину", – сказал представитель муниципалитета столицы Анджей Диникис.

Бывают случаи, когда водители привозят в больницу родственников или детей в детский сад и оставляют машину в местах, где срок парковки ограничен, платят за стоянку и оставляют под стеклом квитанцию об оплате.

Однако по действующим закона, оплата сбора за стоянку от ответственности не освобождает, такой водитель нарушает Правила дорожного движения (ПДД). Такая квитанция - не способ информирования о времени начала парковки.

В зоне, где время парковки ограничено, стоянка бесплатная. Если вы планируете оставить машину на более длительный срок, надо переставить ее на другое место.

Водители могут информировать о том, когда оставили машину, с помощью специального циферблата (его можно купить в книжном или специализированном магазине). Если у вас нет циферблата, то можно разборчиво написать время на листе бумаги от руки и оставить лист в хорошо видном месте.

Если этого не сделать – контролер не сможет определить, сколько времени стоит машина и зафиксирует нарушение и назначит штраф.

Контролеры не проверяют такие стоянки только на частных территориях, например, около ТЦ.

Такие циферблаты надо использовать и во время парковки около детских садов и школ. .

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