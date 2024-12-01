Вниманию вильнюсцев: с понедельника меняется расписание общественного транспорта

По рабочим дням изменится расписание автобусов следующих маршрутов: 2G, 6G, 3, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 37, 46, 48, 50, 53, 59, 67, 68, 73, 82, 117, 118, 119, 120, 121, 123 и троллейбусов на маршрутах: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 16, 17, 20, 21.

По рабочим и выходным дням изменится расписание автобусов: 1G, 36, 66, 76, 42, 78 и 115 (за исключением субботнего) и троллейбусов 12 маршрута.

Со 2 декабря троллейбус 12 маршрута не будет ходить по трассе Нижние Панеряй-Й.Басанавичаус-Жигиманту-Жирмунай, он возвращается на прежнюю трассу через Зеленый мост и ул. Шейминишкю (Нижние Панеряй-Й.Басанавичаус-Шейминишкю-Жирмунай).

Появится новая остановка