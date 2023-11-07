Вниманию вильнюсцев: из кранов может течь зеленая вода

По данным представителя компании Рустама Алиева, теплофикационная зеленая вода, циркулирующая по трубам, не причиняет никакого вреда природе и здоровью людей. С ее помощью специалисты могут обнаружить зазоры в системе.
По словам Алиева, это особенно актуально внутри зданий.
"Государственные службы разрешают использование вещества флуоресцеина, который придает воде зеленый цвет. Правда, сам порошок, окрашивающий воду в зеленый цвет - оранжевый", – сказал Алиев.
Несмотря на то, что такая вода не вредит людям, пить ее не рекомендуется. "Зеленая вода из горячего крана свидетельствует о том, что в системе есть негерметичные места. Если вы заметили зеленую воду, немедленно сообщите об этом жилтовариществу или администратору здания", – сказал представитель компании.
Можно звонить также по номеру 19118.