Вниманию вильнюсцев: из кранов может течь зеленая вода

По данным представителя компании Рустама Алиева, теплофикационная зеленая вода, циркулирующая по трубам, не причиняет никакого вреда природе и здоровью людей. С ее помощью специалисты могут обнаружить зазоры в системе.

Несмотря на то, что такая вода не вредит людям, пить ее не рекомендуется. "Зеленая вода из горячего крана свидетельствует о том, что в системе есть негерметичные места. Если вы заметили зеленую воду, немедленно сообщите об этом жилтовариществу или администратору здания", – сказал представитель компании.