Вниманию путешественников: отныне в Великобританию нельзя ввозить некоторые товары

Ограничения касаются всех стран Евросоюза, Европейская ассоциации свободной торговли, Гренландии и Фарерских островов, продукты нельзя перевозить в личном багаже и присылать с курьерами или по почте.
В соответствии с новыми требованиями в Великобританию можно ввозить только такие изделия из свинины, которые:
произведены у упакованы в оригинальные упаковки производителя;
вес продуктов на одного человека не превышает 2 кг.
Ужесточение этих правил связано с угрозой распространения африканской чумы свиней.