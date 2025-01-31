2025.01.31 07:06

Вниманию клайпедчан: на улицах разбрасывают крысиный яд

 
ru.DELFI.lt
Žiurknuodžiai
Žiurknuodžiai
ФОТО: Karolinos Vičiūtės-Meidės nuotr. / ve.lt

В Клайпеде владельцы собак, живущие на ул. Лепу с беспокойством ждут наступления темноты – по вечерам на территории около ресторана Ararat и дома номер 44 кто-то разбрасывает куски мяса с крысиным ядом, пишет издание Vakarų ekspresas.

В фейсбуке клайпедчанка Каролина Вичюте-Мейде поделилась сообщение о преступлении в центре города.

„Делитесь все! На ул. Лепу, рядом с Ararаt разложены несколько часов назад. Мы гуляли с собакой. Когда вернулись, заметили во дворе странную женщину в резиновых перчатках. Я ее видела первый раз, не поняла, почему она ходит зигзагами. Вот и ответ. Крупная женщина с седыми волосами“, – поделилась информацией и фотографией Каролина.

Журналистам она рассказала, что заметила женщину около 19 ч. Около 23 ч. ее муж пошел с собакой во двор, собака один из „подарков“ проглотила.

„Мы нашли три таких свертка. Больше не успели, повезли собаку к ветеринару. К счастью, удалось спасти. Ветеринар Mamba zoo раскрыл сверток и нашел внутри нераспакованную пачку крысиного яда. Мы вернулись около часа ночи, муж с соседкой пошел осматривать территорию. Больше пакетов не нашли, но хотим предупредить клайпедчан - будьте осторожны с домашними питомцами в этом месте“, – сказала Вичюте-Мейде.

По ее словам, во двор приходят и бездомные кошки, которых кормят соседи. Вичюте-Мейде намерена написать заявление в полицию.

Policija

„Еще так хитро придумано – крысиный яд в мясе находится в упаковке. Нам ветеринар сказал, что если бы мы не заметили, что проглотила собака, то ей на следующий день стало бы плохо и, вероятно, мы лишились бы питомца“, – рассказала женщина.

Информацией в социальной сети поделились почти 2000 человек.

Такие действия по литовским законам расценивают как жестокое обращение с животными (1 ч. 310 ст. УК ЛР).

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