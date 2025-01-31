Вниманию клайпедчан: на улицах разбрасывают крысиный яд

В фейсбуке клайпедчанка Каролина Вичюте-Мейде поделилась сообщение о преступлении в центре города.
„Делитесь все! На ул. Лепу, рядом с Ararаt разложены несколько часов назад. Мы гуляли с собакой. Когда вернулись, заметили во дворе странную женщину в резиновых перчатках. Я ее видела первый раз, не поняла, почему она ходит зигзагами. Вот и ответ. Крупная женщина с седыми волосами“, – поделилась информацией и фотографией Каролина.
Журналистам она рассказала, что заметила женщину около 19 ч. Около 23 ч. ее муж пошел с собакой во двор, собака один из „подарков“ проглотила.
„Мы нашли три таких свертка. Больше не успели, повезли собаку к ветеринару. К счастью, удалось спасти. Ветеринар Mamba zoo раскрыл сверток и нашел внутри нераспакованную пачку крысиного яда. Мы вернулись около часа ночи, муж с соседкой пошел осматривать территорию. Больше пакетов не нашли, но хотим предупредить клайпедчан - будьте осторожны с домашними питомцами в этом месте“, – сказала Вичюте-Мейде.
По ее словам, во двор приходят и бездомные кошки, которых кормят соседи. Вичюте-Мейде намерена написать заявление в полицию.
„Еще так хитро придумано – крысиный яд в мясе находится в упаковке. Нам ветеринар сказал, что если бы мы не заметили, что проглотила собака, то ей на следующий день стало бы плохо и, вероятно, мы лишились бы питомца“, – рассказала женщина.
Информацией в социальной сети поделились почти 2000 человек.
Такие действия по литовским законам расценивают как жестокое обращение с животными (1 ч. 310 ст. УК ЛР).