Вниманию клайпедчан: на улицах разбрасывают крысиный яд

В фейсбуке клайпедчанка Каролина Вичюте-Мейде поделилась сообщение о преступлении в центре города.

„Делитесь все! На ул. Лепу, рядом с Ararаt разложены несколько часов назад. Мы гуляли с собакой. Когда вернулись, заметили во дворе странную женщину в резиновых перчатках. Я ее видела первый раз, не поняла, почему она ходит зигзагами. Вот и ответ. Крупная женщина с седыми волосами“, – поделилась информацией и фотографией Каролина.

Журналистам она рассказала, что заметила женщину около 19 ч. Около 23 ч. ее муж пошел с собакой во двор, собака один из „подарков“ проглотила.