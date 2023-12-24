Внимание водителям: скользкие участки на дорогах Литвы

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Утром воскресенья на многих дорогах страны образовались скользкие участки, сообщает Центр дорожной информации.

Сообщается, что основные дороги во многих местах мокрые, но местами, в основном в юго-восточной и западной частях страны, образовались колеи, покрытые выпавшим снегом.

Региональные дороги с меньшей интенсивностью движения мокрые, во многих местах покрыты слоем выпавшего, рыхлого, утрамбованного снега.

По данным на 9 часов утра, на большей части страны преобладает снег, местами моросит дождь. Температура воздуха колеблется от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

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