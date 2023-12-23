Внимание водителям - дороги в Литве засыпаны снегом

Покрытия районных дорог с меньшей интенсивностью движения мокрые или покрыты слоем мокрого, свежевыпавшего, утрамбованного или рыхлого снега, толщина которого иногда достигает 10 см.

На дорогах работают снегоуборочные машины, водителей просят выбирать безопасную, а не максимально разрешенную скорость, и не совершать резких маневров.

В Литве в субботу утром - снег, морось

На большей части Литвы осадки - снег, морось или дождь, только в Биржайском, Йонишкском, Пакруойском, Пасвальском и Акмянском районах без осадков.

Температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла.

По данным гидрометеорологической службы, днем ​​местами пройдут осадки (снег, мокрый снег, кратковременная метель), местами будет гололед.

Ветер южный, юго-западный, с переходом на западный, северо-западный, 9-14 м/с, местами, преимущественно в юго-западной Литве порывы 15-20 м/с, на побережье до 22 м/с.