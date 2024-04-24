2024.04.24 12:40

Внимание: меняется порядок движения в Вильнюсском аэропорту

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uoste keičiasi eismo tvarka
Vilniaus oro uoste keičiasi eismo tvarka
ФОТО: Lietuvos oro uostų nuotr.
Поскольку Вильнюсский аэропорт реконструируют, сообщают об изменениях движения. Водителям и пассажирам придется менять привычки – с 29 апреля навсегда закрывается подъезд к терминалу для отбывающих (далее – пандусу), по которому к входу приезжало большинство пассажиров. В мае этого года в зоне Kiss and Fly, где высаживают пассажиров, будут открыты только площадки PC и P3. Автомобили на стоянке Kiss and Fly бесплатно могут стоять только 15 минут, пишет портал madeinvilnius.lt.

"В следующем году мы откроем новый терминал для отбывающих, его пропускная способность увеличится вдвое: с 1200 до 2400 пассажиров в час. Сейчас меняется порядок на парковках, чтобы было удобно подъезжать к терминалу", – сказал представитель Литовских аэропортов Арнас Думанас.

С 29 апреля в Вильнюсском аэропорту не останется обычного подъезда к терминалу для отбывающих. Машины с пассажирами будут направлять на другие предназначенные для высадки стоянки. В Вильнюсский аэропорт по-прежнему легко и просто приехать на общественном транспорте.

После закрытия въезда в пандус им смогут пользоваться только автомобили обслуживающего транспорта и пассажиры со спецпотребностями, но для этого надо заранее заполнить специальную форму.

Для поддержания нового порядка аэропорт принял 10 новых сотрудников, которые круглосуточно, 7 дней в неделю будут помогать пассажирам и предоставлять необходимую информацию.

Проект реконструкции подъезда к аэропорту должен быть завершен к октябрю 2024 года.

С 3 июня начнется третий этап реконструкции, о предстоящих изменениях информируют в середине мая.

Vilniaus oro uoste keičiasi eismo tvarka
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