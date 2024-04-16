Внимание каунасцев привлекли истребители, сопровождавшие самолет

"Кто летает над Каунасом с эскортом? Радар показывает, что в Каунасе только что совершил посадку самолет из Эйндховена MMF19, интересно, зачем ему такое сопровождение. Около Кармелавы и заметили, как шел на посадку. Большой самолет и сопровождение выглядели КРУТО!", – сообщила читательница в 11.14 ч.

В редакцию Kas vyksta Kaune с таким вопросом обращались и другие читатели. По словам каунасцев, самолет с истребителями видели и в Шилайняй и в других районах города.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас подтвердил, что после 11 ч. в Каунасе совершил посадку военный самолет.

"Его назначение подробно должны комментировать представители армии", - сказал Василяускас.

По данным сайта Flight radar, самолет MMF19 вылетел из Эйндховена (Нидерланды). По данным сайта, самолет связан с НАТО.