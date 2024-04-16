Внимание каунасцев привлекли истребители, сопровождавшие самолет

"Кто летает над Каунасом с эскортом? Радар показывает, что в Каунасе только что совершил посадку самолет из Эйндховена MMF19, интересно, зачем ему такое сопровождение. Около Кармелавы и заметили, как шел на посадку. Большой самолет и сопровождение выглядели КРУТО!", – сообщила читательница в 11.14 ч.
В редакцию Kas vyksta Kaune с таким вопросом обращались и другие читатели. По словам каунасцев, самолет с истребителями видели и в Шилайняй и в других районах города.
Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас подтвердил, что после 11 ч. в Каунасе совершил посадку военный самолет.
"Его назначение подробно должны комментировать представители армии", - сказал Василяускас.
По данным сайта Flight radar, самолет MMF19 вылетел из Эйндховена (Нидерланды). По данным сайта, самолет связан с НАТО.
Представитель Литовской армии подтвердил порталу Kas vyksta Kaune, что такой самолет прилетел.
"Проводили учения союзников, в них участвовал летевший в Литву самолет, его сопровождали истребители , базирующиеся в Латвии", – сказал представитель армии.
Такое же объяснение портал Delfi получил из Минобороны.
По сведениям портала Kas vyksta Kaune, министр обороны Лауринас Кащюнас во вторник встречался с послом Нидерландов в Литве Джеком Твиссом Куарлесом ван Уффордом. Однако представитель армии не мог подтвердить, что вышеупомянутый самолет связан этим визитом.