Внеочередная ситуация: рейс задержали, пассажиров посадили в салон, но самолет не вылетел из-за часов тишины

Свою историю пассажир рассказал в одной группе в социальной сети Facebook.
„Из Берлина мы вылетели в 6 ч. утра. Вопрос – может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией, полагается ли компенсация, куда обращаться?“, – вопрошал он.
Мужчина не ответил на вопрос Delfi, когда именно это произошло.
Адвокат Эдмундас Русинас сказал Delfi, что если изначально рейс отложили по причинам, которые не являются форс-мажором, например, с погодными условиями, изменением скорости ветра или его направления, то компенсация полагается.
„Бывает, что у пилота заканчивается время, которое он может провести в воздухе или на земле, тогда тоже могут отложить рейс. Авиакомпании могут указать, что это чрезвычайное обстоятельство, но это не так. Компенсация полагается, если опоздание связано, к примеру, с поломкой“, – сказал Русинас.
По словам адвоката, перевозчик может сказать, что рейс отложили на два часа, а в таком случае компенсация не полагается. Адвокат сказал, что делать в таком случае.
„Если задержка на два часа появилась по вине компании, то даже если появилось обстоятельство, не дающее вылететь, появляется преемственность. Это значит, что первичная причина зависела от авиакомпании, это не было форс-мажором“, – сказал Русинас.
Запрет на ночные полеты действует в целом ряде европейских городов. По данным портала uecna.eu, чаще всего такая практика действует в Германии.
Ограничить ночные полеты в Вильнюсе предлагал член столичного горсовета Артурас Зуокас.