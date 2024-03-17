Вместо вытрезвителя "Безопасный дом" - за услуги придется заплатить

 
Кристина Поците
ru.DELFI.lt
Vilniaus „Vilko pėdos“ namų padalinys „Prie užvankos“
Vilniaus „Vilko pėdos“ namų padalinys „Prie užvankos“
ФОТО: DELFI montažas

В столице Литвы нет вытрезвителя, однако есть место, куда полиция и врачи доставляют пьяных жителей. Решетки на окнах, видеокамеры и две односпальные кровати в одной комнате многих проснувшихся здесь людей пугают, поэтому работникам учреждения приходится их успокаивать. На выходе приходится платить за услуги.

В отделение Vilko pėdos "Безопасный дом" привозят "клиентов", которых сначала проверяют на трезвость, а потом отводят в комнату. В комнатах есть видеокамеры, а в дверях - окна.

"Наблюдаем. С помощью камер, да и работники ходят", – сказала глава "Безопасного дома" Инга Руденкайте. Она сказала, что человек проводит здесь не меньше чем 3 часа, его отпускают только тогда, когда он начинает ориентироваться в пространстве.

Одновременно здесь могут находиться 30 человек, однако в течение суток их здесь может побывать еще больше.

Во время визита журналистов Delfi в полдень сюда привезли двоих человек.

Здесь нетрезвые люди могут выспаться, сходить в туалет или в душ, позвонить близким. Унитазы, писсуары и умывальники здесь из металла.

Руденкайте рассказала, что людей к ним привозят и зимой и литом и ночью и днем. Учреждение работает круглосуточно.

Если человек ведет себя агрессивно, вызывают полицию, если требуется помощь – приезжают врачи. На месте также есть дежурный медработник.

Как реагируют люди на то, что их привозят в "Безопасный дом"?

"Иногда реакция бывает острой, иногда агрессивной, они не понимают, где находятся - на окнах решетки, двери железные, – сказала Руденкайте. – Приходится объяснять, что это не камера задержания, что они в безопасности".

Каждый попавший сюда человек за услуги должен заплатить 35 евро.


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