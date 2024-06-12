Вместо Барселоны Ryanair доставила британскую пару в Каунас: это кошмар

К сожалению, семейная пара оказалась в другом самолете, а члены их семей, не нуждавшиеся в особой помощи, летели в Барселону. „Мы не видели, как члены нашей семьи попали на борт, поэтому связались с членами экипажа, которые заверили нас, что они вошли в самолет“, — объяснила В.Гор.

Супруги сообщили об этом экипажу. По словам В. Гор, капитан самолета пришел в ярость, когда узнал о случившемся, и велел членам экипажа позаботиться о паре и организовать транспорт. Поскольку прямых рейсов из Барселоны в Каунас не было, им были куплены билеты на самолет, который должен был вылететь из Риги на следующий день. Им также нашли отель и такси Uber. На следующий день пара успешно вылетела в Барселону и была доставлена ​​в отель на побережье Коста-Брава, но у них не оказалось багажа, который был снят с рейса Бристоль-Барселона, поскольку супруги (не по своей вине) не садились в самолет. Багаж прибыл через два дня.