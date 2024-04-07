Вместе с теплом в Литву идет загрязнение воздуха

 
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Oro tarša Vilniuje
Oro tarša Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В Литву придет не только летнее тепло, но и пыль, сообщают специалисты организации "Погода и климат в Литве". По их словам, в скором времени в Литве увеличится уровень загрязнения воздуха.

Самой плохой ситуация будет в ближайший вторник.

"Качество воздуха пока отличное, но в воскресенье вечером (с наступлением тепла) качество начнет ухудшаться. Согласно нынешним подсчетам, в понедельник количество твердых частиц в воздухе увеличится только на юге страны. Со вторника уровень загрязнения будет высоким по всей стране. В среду после обеда, начиная с запада, загрязнения уйдут. Вечером уйдет и волна тепла, воздух станет чище по всей Литве", - сказано на странице "Погода и климат в Литве" в фейсбуке.

"На этот раз не будет такого высокого уровня загрязнения, как на прошлой неделе. Неплохой показатель загрязнения воздуха (если нет данных о замерах) это яркое голубое небо. Чем менее яркий цвет неба над головой (а вдалеке видна дымка), тем больше твердых частиц в атмосфере. Карты - Copernicus (красный цвет показывает количество загрязнений в атмосфере)", - сообщается в группе.

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