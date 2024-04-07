Вместе с теплом в Литву идет загрязнение воздуха

Самой плохой ситуация будет в ближайший вторник.

"Качество воздуха пока отличное, но в воскресенье вечером (с наступлением тепла) качество начнет ухудшаться. Согласно нынешним подсчетам, в понедельник количество твердых частиц в воздухе увеличится только на юге страны. Со вторника уровень загрязнения будет высоким по всей стране. В среду после обеда, начиная с запада, загрязнения уйдут. Вечером уйдет и волна тепла, воздух станет чище по всей Литве", - сказано на странице "Погода и климат в Литве" в фейсбуке.