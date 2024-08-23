Вместе с кемпером в Литву привезли ядовитого паука: натуралист рассказал, насколько этот вид опасен

Паука в Кайшядорском районе, в Кряуцишкес нашла Моника Валентукайте. Она нашла его в кемпере, привезенном из Великобритании.
„В Литве после пандемии не осталось ограничений, люди ездят из одной страны в другую, привозя с собой и различных животных.
Эти пауки ядовитые, но местный климат для них слишком холодный, поэтому маловероятно, что они здесь будут размножаться. Однако в Литве закрепилась ядовитая аргиопа Брюнниха, или паук-оса, она сейчас распространена по всей стране“, – сказал натуралист.
Он не считает, что найденный Моникой паук может адаптироваться в Литве: „Великобритания находится слишком далеко от Литвы“.
В Европу, в Великобританию, стеатода благородная была завезена с Канарских островов еще в 1879 г. В Европе ее можно увидеть в Испании, Франции, Португалии.
Британский телеканал Sky News сообщал, что укус этого паука в 230 раз опаснее, чем укусы других местных видов. Эти пауки могут охотиться на крупную добычу: летучих мышей, ящериц, других пауков.
По словам Макавичюса, в Литве есть виды, которые лучше в руки не брать. Один из них - паук-оса. К таким видам относится и паук-крестовик, охотник каёмчатый, пизаура удивительная, паук-серебрянка, желтосумный колющий паук.
„Правда, наши пауки больно кусаются, а яд не впускают. По сути, ядовиты все пауки, в их слюне есть яд, убивающий жертву, однако для человека эти пауки не представляют опасности.
В слюне стеатоды благородной содержатся бактерии, вызывающие у человека тошноту, температуру, боль в месте укуса“, – сказал собеседник.
Он рекомендует выпустить паука где-нибудь в удаленном месте, ни в коем случае не брать пауков голыми руками.