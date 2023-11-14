Власти Вильнюса ждут "принятия решений": упомянутая в отчете ДГБ Литвы педагог работает в детском саду

Об этом во вторник сообщил информационный портал 15min.lt. Как указывается в публикации, Вильнюсское городское самоуправление недавно узнало о занимаемой Э. Канайте должности замдиректора по хозяйственным вопросам детского сада-школы Svaja.

Как сообщили порталу в Вильнюсском городском самоуправлении, Э. Канайте работает в Svaja с сентября 2020 года.

По словам представителя муниципалитета, администрация города уже обратилась к врио образовательного учреждения "для оценки ситуации и принятия соответствующих решений". Публицист Альгис Раманаускас несколько дней назад обратил внимание на Э. Канайте в социальной сети Facebook, сообщается в публикации.

Ранее в СМИ сообщалось, что Э. Канайте также делилась пророссийскими постами в соцсети. Кроме того, в отчете ДГБ за 2015 год упоминается, что женщина является членом Республиканского совета соотечественников, координируемого посольством России в Вильнюсе, а также одним из основателей ассоциации "Центр изучения и защиты основных прав".