Власти Вильнюса ждут "принятия решений": упомянутая в отчете ДГБ Литвы педагог работает в детском саду

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.

Педагог Элла Канайте, упомянутая в отчете Департамента государственной безопасности (ДГБ) об оценке угрозы национальной безопасности, три года работает в Вильнюсском детском саду-школе Svaja.

Об этом во вторник сообщил информационный портал 15min.lt. Как указывается в публикации, Вильнюсское городское самоуправление недавно узнало о занимаемой Э. Канайте должности замдиректора по хозяйственным вопросам детского сада-школы Svaja.

Как сообщили порталу в Вильнюсском городском самоуправлении, Э. Канайте работает в Svaja с сентября 2020 года.

По словам представителя муниципалитета, администрация города уже обратилась к врио образовательного учреждения "для оценки ситуации и принятия соответствующих решений". Публицист Альгис Раманаускас несколько дней назад обратил внимание на Э. Канайте в социальной сети Facebook, сообщается в публикации.

Ранее в СМИ сообщалось, что Э. Канайте также делилась пророссийскими постами в соцсети. Кроме того, в отчете ДГБ за 2015 год упоминается, что женщина является членом Республиканского совета соотечественников, координируемого посольством России в Вильнюсе, а также одним из основателей ассоциации "Центр изучения и защиты основных прав".

Отмечается, что Э. Канайте также возглавляла Ассоциацию учителей русских школ Литвы. Имя Э. Канайте также упоминается в отчете ДГБ о безопасности за 2016 год.

One of the members of Centre for Research and Defense of Fundamental Rights, teacher Ela Kanaite, received the award from Russian president Dmitry Medvedev in 2012. PHOTO State Security Department

В 2012 году бывший президент России Дмитрий Медведев вручил Э. Канайте награду за заслуги перед Россией.

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