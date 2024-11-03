2024.11.03 13:44

Власти Вильнюса планируют взимать плату за парковку во дворах многоквартирных домов

 
ru.DELFI.lt
Automobiliai daugiabučių kiemuose
Automobiliai daugiabučių kiemuose
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Стоянка может стать платной и во дворах многоквартирных домов. Вильнюсский муниципалитет рассмотрит предложение о введении белой парковочной зоны. Гостям придется платить за стоянку в таких дворах 20 евроцентов в час, а жителям придется получить месячное разрешение. В Каунасе и Клайпеде такая плата уже действует, пишет портал lnk.lt.

Жители Вильнюса сталкиваются с проблемой парковки. Те, кто живет в центре города, уже выкупают дворы и устанавливают шлагбаумы, чтобы защититься от нежелательных гостей.

„Рабочий день, вторник, а самим жителям машину оставить негде, если нет своего двора“, – сказала председатель Жверинской общины Раса Паварене.

Когда мест на парковке не хватает для самих жителей, муниципалитет предлагает жесткие меры: ввести плату за парковку во дворах.

„Вопрос мест для парковки не решается, мест больше не становится, да еще и хотят ввести плату для жителей“, – возмущался член вильнюсского горсовета Видунас Садаускас.

Чужакам придется платить за парковку в белой зоне 0,20 евро в час, а жителям - выкупить разрешение на парковку. За первый автомобиль платить не придется, а за второй плата составит 6 евро в месяц.

Белые зоны появятся в любом микрорайоне города или в центре, по просьбе жителей.

„Необходимо путем голосования принять такое решение. Должны проголосовать не менее 50% жителей“, – сказал представитель муниципальной компании Judu Йонас Дамидавичюс.

Напомним, что власти Вильнюса не только хотят ввести плату за парковку во дворах многоквартирных домов, но и поднять плату за парковку в других зонах.

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