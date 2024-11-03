Власти Вильнюса планируют взимать плату за парковку во дворах многоквартирных домов

Жители Вильнюса сталкиваются с проблемой парковки. Те, кто живет в центре города, уже выкупают дворы и устанавливают шлагбаумы, чтобы защититься от нежелательных гостей.
„Рабочий день, вторник, а самим жителям машину оставить негде, если нет своего двора“, – сказала председатель Жверинской общины Раса Паварене.
Когда мест на парковке не хватает для самих жителей, муниципалитет предлагает жесткие меры: ввести плату за парковку во дворах.
„Вопрос мест для парковки не решается, мест больше не становится, да еще и хотят ввести плату для жителей“, – возмущался член вильнюсского горсовета Видунас Садаускас.
Чужакам придется платить за парковку в белой зоне 0,20 евро в час, а жителям - выкупить разрешение на парковку. За первый автомобиль платить не придется, а за второй плата составит 6 евро в месяц.
Белые зоны появятся в любом микрорайоне города или в центре, по просьбе жителей.
„Необходимо путем голосования принять такое решение. Должны проголосовать не менее 50% жителей“, – сказал представитель муниципальной компании Judu Йонас Дамидавичюс.
Напомним, что власти Вильнюса не только хотят ввести плату за парковку во дворах многоквартирных домов, но и поднять плату за парковку в других зонах.