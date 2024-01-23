Власти Вильнюса: если тракторы повредят асфальт, организаторам придется покрыть расходы

"Я видел, что были опасения, что асфальт или плитка проспекта Гедиминаса не выдержат. (...) Разбрасыватели и другое оборудование Grinda весят значительно больше, чем прибывшие сегодня тракторы, и их количество нас тоже не пугает.

По дорогам разрешено движение только транспортных средств с осевой нагрузкой не более 11,5 тонны. Именно так спроектированы все дороги. А если после этого мероприятия инфраструктура города пострадает, организаторам придется взять на себя расходы на устранение. Прекрасный пример тому – парад Армии, когда при неудачной парковке на улице Упес были разбиты бордюры", - сообщил А. Бужинскас в социальной сети.