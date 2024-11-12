2024.11.12 07:00

Владелец утенской пекарни каждый день раздает выпечку нуждающимся: послал сигнал и другому бизнесу

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
„Aikštės kepyklėlė“
„Aikštės kepyklėlė“
ФОТО: Delfi

Говорят, что главное, чтобы человек был добрым, а добро к нему вернется сторицей. Таким правилом руководствуется владелец утенской пекарни Aikštės kepyklėlė Томас Кирмонас. С самого начала бизнеса мужчина не забывает о малоимущих и каждый день для них оставляет выпечку у двери. И других он призывает делиться достатком.

Каждый день с 16 ч., утенцы около двери пекарни Aikštės kepyklėlė находят пакеты с разной выпечкой. Количество выпечки каждый день разное, но традицию не нарушают - что-то найти можно всегда.

„Такая идея родилась три года назад, когда мы купили пекарню. Я практически с самого начала так поступаю, каждый день, поскольку могу это делать. Раньше я работал в сфере транспорта, поэтому такой возможности у меня не было“, – сказал Кирмонас.

Прохожие берут оставленную им выпечку, но стараются делать это незаметно.

„Внутрь обычно не заходят, не просят – так делают единицы. Сейчас, может, люди стали смелее, потому что на улице темно, а днем не заходят“, – заметил он.

Есть и злоупотребляющие, но, по словам Кирмонаса, такие люди есть везде, поэтому он не обращает внимание на них и делает свое дело, чтобы порадовать тех, кто действительно нуждается.

„Я иногда вижу, кто берет, охватывает чувство радости, когда видишь, что взял тот, кто на самом деле нуждается“, – порадовался Кирмонас.

„Есть бизнес, который участвует в благотворительности финансами, я вижу, когда это показывают по телевизору. Я не из тех, кто помогает финансами, встает вопрос, куда пойдут деньги, но могу помочь тем, что изготовляю. Что касается другого бизнеса, это ответственность каждого владельца – если ты хорошо живешь, можешь поделиться с другими и не пострадать финансово. Если ты работаешь, значит, чем-то можешь делиться“, – сказал Кирмонас.

Он заметил, что вчерашнюю выпечку не продает, скидки по вечерам не делает, все, что остается - раздает.

„Aikštės kepyklėlė“

„Нет такого, что висит продукция килограммами, но по несколько пакетов я стараюсь повесить каждый день. Я делаю это не для того, чтобы кто-то еще делал так же. Каждый делает то, что делает. Я не придаю этому особого значения“, – сказал он.

Владелец Aikštės kepyklėlė признает, что добро заразительно, поэтому посетители пекарни охотно покупают продукцию, чтобы оставить ее нуждающимся.

„Есть люди, которые покупают что-то из выпечки и просят этот пакет повесить за дверь“, – порадовался Кирмонас.

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