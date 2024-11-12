Владелец утенской пекарни каждый день раздает выпечку нуждающимся: послал сигнал и другому бизнесу

Каждый день с 16 ч., утенцы около двери пекарни Aikštės kepyklėlė находят пакеты с разной выпечкой. Количество выпечки каждый день разное, но традицию не нарушают - что-то найти можно всегда.

„Такая идея родилась три года назад, когда мы купили пекарню. Я практически с самого начала так поступаю, каждый день, поскольку могу это делать. Раньше я работал в сфере транспорта, поэтому такой возможности у меня не было“, – сказал Кирмонас.

Прохожие берут оставленную им выпечку, но стараются делать это незаметно.

„Внутрь обычно не заходят, не просят – так делают единицы. Сейчас, может, люди стали смелее, потому что на улице темно, а днем не заходят“, – заметил он.