Владельцы вильнюсского бара возмущены: муниципалитет конфисковал декорации

„Очень жаль, что мы живем в такое время, когда приспешники муниципалитета могут безо всякого решения суда, вообще без решения какого-то ведомства, просто приехать и варварским образом похитить спокойных, дружелюбных, прирученных птиц…“, – писали представители бара в социальной сети.

„Эти декорации не отвечали требованиям, установленным для декораций летних кафе. Владельца кафе об этом информировали, его просили перенести декорации в помещение, на склад или вывезти их. Поскольку у кафе не было склада для хранения декораций, а организовать вывоз сам владелец в тот день не мог, декорации увезли работники Grinda. Владельцу передали информацию о том, где и как он может забрать декорации“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.