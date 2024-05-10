Владельцев Гульбинайского квартала ждут неприятности

Около озера Гульбинас живут богатые предприниматели. Вся эта территория в Веркяйском региональном парке находится за забором – даже лес.
Однако по закону о лесе - частный и государственный лес должен быть доступен для всех. Никаких заборов в лесу не должно быть. В данном случае огромный участок государственной земли арендует ЗАО Gulbinų turizmas. Весь участок, включая лес, находится за забором.
В 2023 году журналисты портала Delfi ездили туда с блогером Скирмантасом Малинаускасом и пытались попасть в лесu около озера. Тогда сделать это не дали вооруженные охранники. Пришлось вызывать инспекторов Департамента охраны окружающей среды, которые назначили нарушителям порядка штраф.
После публикаций на Delfi ситуацией интересовались депутаты Антикоррупционной комиссии и Комитета охраны природы.
Им глава ЗАО Gulbinų turizmas Сигитас Кубилюс показал новую калитку и сказал, что через нее можно попасть в лес в любое время дня и ночи.
Однако 1 мая журналисты Delfi нашли калитку закрытой.
На калитке висело распоряжение Департамента охраны природы, гласившее, что калитка всегда должна быть открыта. Была также информация "Машины у ворот не ставить" и о том, что ведется видеонаблюдение.
Журналисты прошли дальше к другой калитке, но и она была заперта. На территории были знаки, предупреждающие о клещах. У калитки - система видеонаблюдения.
Была открыта калитка ближе к дороге, но сложно сказать, всегда ли она открыта или ее открыли, когда охрана увидела, что журналисты проверили первые две.
9 мая Департамент охраны природы сообщили Delfi, что инспекторы делают все возможное, чтобы лес был доступен для всех желающих там гулять.
По словам инспекторов, дежурные 1 мая прибыли на место через 1-2 часа после поступления звонка, сразу, как завершили предыдущую проверку.
"Во время проверки инспекторы установили, что была заперта калитка, которая ведет не в лес. Инспекторы наведались по указанному адресу 2 мая, чтобы провести повторную проверку. Ведущая в лес калитка была открыта. Мы обращаем внимание на то, что на запертой калитке есть схема, на которой указаны все калитки, через которые можно пройти в лес", - указали инспекторы.
По их словам, они начали расследование, поскольку журналисты Delfi опубликовали видео, на котором видно, что калитка была заперта.
"Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства ограничения посещения леса людьми, в основе расследования лежит видео, на котором видно, что калитка заперта", - сообщили инспекторы.
Delfi еще 1 мая обратился в ЗАО Gulbinų turizmas, но ответы на свои вопросы до сих пор не получил.