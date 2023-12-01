Владельцам индивидуальных очистных сооружений придется проводить анализ сбрасываемых стоков

Министерство охраны окружающей среды сообщает, что данное требование не относится к тем, кто установил индивидуальные очистные сооружения резервуарного типа, поскольку эти сооружения не сбрасывают стоки в окружающую среду.

Анализ сточных вод могут проводить лаборатории, обладающие правом на проведение анализов обязательных параметров для отдельных очистных сооружений.

Следует отметить, что владельцу индивидуальных очистных сооружений придется обратиться в выбранную лабораторию и заказать данную услугу. После этого представитель лаборатории прибудет по указанному адресу и возьмет пробу сточных вод из колодца, специально предназначенного для анализа проб.

Результаты анализа будут помещены в Информационную систему управления сточными водами (ИСУСВ) в течение одного рабочего дня.

Во время проведения анализа сточных вод будут определены потребность в биохимическом кислороде (ПБК7) и концентрация взвешенных веществ.