Владельцам индивидуальных очистных сооружений придется проводить анализ сбрасываемых стоков

Министерство охраны окружающей среды сообщает, что данное требование не относится к тем, кто установил индивидуальные очистные сооружения резервуарного типа, поскольку эти сооружения не сбрасывают стоки в окружающую среду.
Анализ сточных вод могут проводить лаборатории, обладающие правом на проведение анализов обязательных параметров для отдельных очистных сооружений.
Следует отметить, что владельцу индивидуальных очистных сооружений придется обратиться в выбранную лабораторию и заказать данную услугу. После этого представитель лаборатории прибудет по указанному адресу и возьмет пробу сточных вод из колодца, специально предназначенного для анализа проб.
Результаты анализа будут помещены в Информационную систему управления сточными водами (ИСУСВ) в течение одного рабочего дня.
Во время проведения анализа сточных вод будут определены потребность в биохимическом кислороде (ПБК7) и концентрация взвешенных веществ.
Концентрации общего азота и общего фосфора также будут проверяться в сточных водах, очищаемых в сооружениях, установленных с 1 ноября 2019 года. Анализ на содержание общего азота и общего фосфора в сточных водах, очищаемых в сооружениях, установленных до 31 октября 2019 года, станет обязательным с 1 января 2030 года.
В случае несоответствия результатов проведенных исследований действующим нормам, владельцу индивидуального очистного сооружения придется обратиться к специалистам, обслуживающим данное сооружение.
Как утверждает министерство, ИСУСВ, которая начнет работу в начале 2024 г., направлена на обеспечение надлежащей очистки стоков, сбрасываемых в окружающую среду.