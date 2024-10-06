Витянис не ожидал такого успеха: в течение нескольких дней парк посетила почти 1000 гостей

Минувшим летом в социальных сетях многие видели рекламу парка, в котором можно покататься на качелях в виде самоката, велосипеда, стула, лопаты, торговой тележки или ковра-самолета. Это часть развлечений Vytenio parkas, в котором есть и босоногая тропа. Кроме того, искатели приключений могут остаться здесь ночевать в домиках на деревьях. Урба создает парк не первый год, однако из-за наплыва людей пришлось ускорить завершение работы.

„Мы уже не знали, куда бежать, и что делать“, – сказал Delfi Урба, который в первые месяцы пускал людей в парк бесплатно. „Везде был праздник“, – шутил он, вспоминая первые дни.