Витаутс Ландсбергис находится в больнице: попал в реанимацию

Сообщается, что из-за обострения проблем с сердцем, врачи поместили профессора в реанимацию кардиологического отделения. Надеются, что в выходные Ландсбергиса выпишут из больницы.

Перед тем как оказаться в больнице профессор участвовал в нескольких мероприятиях. Он сказал, что скорее всего организм перегорел, поэтому пришлось положиться на врачей и остаться в реанимации кардиологического отделения.