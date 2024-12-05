Витаутс Ландсбергис находится в больнице: попал в реанимацию

Сообщается, что из-за обострения проблем с сердцем, врачи поместили профессора в реанимацию кардиологического отделения. Надеются, что в выходные Ландсбергиса выпишут из больницы.
Перед тем как оказаться в больнице профессор участвовал в нескольких мероприятиях. Он сказал, что скорее всего организм перегорел, поэтому пришлось положиться на врачей и остаться в реанимации кардиологического отделения.
„У меня была большая нагрузка. Упало давление. У меня сердечная недостаточность. Плюс наложилась усталость. У меня была большая нагрузка, были большие нагрузки, но мало отдыха. Ну, что, попал в больницу. Собираюсь вернуться домой“, – сказал по телефону порталу tv3.lt Ландсбергис.