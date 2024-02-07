Витаутас Ландсбергис прокомментировал присутствие агента ГРУ на Форуме свободной России

 
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Накануне портал сообщал, что российские шпионы-диверсанты из войсковой части 29155 ГРУ путешествуют по всему миру под фальшивыми именами, организовывая убийства, взрывы и отравления химическим оружием. Их личности установили журналисты-расследователи издания The Insider. Один из убийц ГРУ, создав себе легенду, проторил дорогу в Вильнюс и проник на Форум свободной России. В 2017 году на очередном Форуме свободной России присутствовал Иван Жихарев. Напротив него сидел один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров, а рядом – первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.

Delfi сообщал, что The Insider выяснил, что этот Жихарев на самом деле Иван Жигарев - человек с такой же датой рождения, идентичной внешностью и лишь одной другой буквой — участник особо секретного подразделения убийц и диверсантов, получивших многолетнюю подготовку в Главном разведывательном управлении Минобороны.

Подробно об этой истории читайте в статье за 6 февраля 2024 г. "Как диверсант-убийца из ГРУ оказался в Вильнюсе и сидел рядом с Ландсбергисом и Каспаровым".

Ландсбергис коротко прокомментировал эту новость.

"Только из-за того, что на такие съезды могут заслать и очень плохих людей – одного-двух, стоит ли вообще закрывать такие мероприятия, и ничего не проводить? Я не думаю, что эта проблема такого масштаба, что надо закрывать, никого из России не впускать – никого, а то как бы он не оказался убийцей", – сказал tv3.lt Ландсбергис.

"Да, мы живем в таком мире, у нас такой сосед", – прибавил он.

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