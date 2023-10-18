Витаутас Ландсбергис празднует свой 91-й день рождения

"Я бы хотел, чтобы солнышко светило в ваших сердечках. Тогда и мне было бы хорошо. Вот так погреться в хорошей компании. Пусть у вас все будет хорошо, на самом деле. Такое сложное сейчас, неопределенное время", – сказал он.

"Я иногда так говорил людям, вы уверены, что завтра не прилетит путинский дрон? Мы здесь иногда спорим, глупо нападаем друг на друга, это я в общем о том, что творится в Литве. Как приятно гонят друг на друга. Так, что и не подумаешь, что завтра может прилететь дрон. Надо как-то иначе взглянуть на свою жизнь и ответственность", – сказал Ландсбергис, указывая рукой на ребенка, который пришел его поздравить.