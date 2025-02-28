Витаутас Ландсбергис остается в Сантаришской клинике под наблюдением

Напомним, что в четверг он был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо на Вильнюсской книжной ярмарке. Об этом первым сообщил портал lrt.lt. Эту новость порталу подтвердил сын политика Витаутас В. Ландсбергис. По его словам, Ландсбергис в четверг посетил Вильнюсскую книжную ярмарку, а позже, почувствовав себя плохо, был доставлен в больницу.