Витаутас Ландсбергис остается в Сантаришской клинике под наблюдением

„Состояние здоровья проф. Витаутаса Ландсбергиса стабильное, сегодня он остается под наблюдением в клинике“, - говорится в заявлении клиники.
„Дорогие друзья,
сообщаю, что сегодня, в пятницу, я буду участвовать в ярмарке удаленно – через книжицу с текстами „Kalne palauksiu“ – и через моих представителей Микалоюса и Витукаса.
Зато завтра ждут три выхода: винил с В.Тарасовым; встреча с любимым братом Габриэлюсом Жямкальниом, который расскажет о своем опыте борьбы в немецких тюрьмах 80 лет назад; экскурсия по джунглям и закулисьям 11 марта „Снова делаем государство“. Сюда я обязательно вернусь, приду, и никакие добрые доктора меня. Ваш Витаутас Л. тайно из Сантаришкес. До встречи!“, – писал он в фейсбуке.
Напомним, что в четверг он был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо на Вильнюсской книжной ярмарке. Об этом первым сообщил портал lrt.lt. Эту новость порталу подтвердил сын политика Витаутас В. Ландсбергис. По его словам, Ландсбергис в четверг посетил Вильнюсскую книжную ярмарку, а позже, почувствовав себя плохо, был доставлен в больницу.
В четверг он принял участие в презентации своей книги о Микалоюсе Константинасе Чюрлёнисе „Творчество слова“.
В октябре прошлого года Ландсбергису исполнилось 92 года. Правда, в конце прошлого года он находился в больнице из-за проблем с сердцем.