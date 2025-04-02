Витаутас Бруверис уходит с поста главреда информационного агентства ELTA

Бруверис уходит с поста после того, как в феврале он попался нетрезвым (1,8 промилле) за рулем автомобиля.

В 2017 году Бруверис также был лишен прав за нетрезвое вождение. Тогда он работал обозревателем lrytas, его остановили в Паневежисе.

„Что ж, я сделал тяжелый, но неизбежный шаг, который и без того намеревался сделать, однако из-за ускорения процесса публичности, я уже ушел с поста главного редактора агентства ELTA. Когда тебя во второй раз останавливают нетрезвым за рулем, другого пути не остается. Приношу извинения всем, понимаю, что такие извинения принять непросто“, – написал Бруверис в Facebook.