2025.04.02 18:58

Витаутас Бруверис уходит с поста главреда информационного агентства ELTA

 
ru.DELFI.lt
Vytautas Bruveris
Vytautas Bruveris
ФОТО: Skirmantas Stanislovaitis | Delfi

Витаутас Бруверис уходит с поста главного редактора информационного агентства ELTA. ВРИО главы агентства будет исполнительный редактор Гайле Ярушявичюте-Моцкувене.

Бруверис уходит с поста после того, как в феврале он попался нетрезвым (1,8 промилле) за рулем автомобиля.

В 2017 году Бруверис также был лишен прав за нетрезвое вождение. Тогда он работал обозревателем lrytas, его остановили в Паневежисе.

„Что ж, я сделал тяжелый, но неизбежный шаг, который и без того намеревался сделать, однако из-за ускорения процесса публичности, я уже ушел с поста главного редактора агентства ELTA. Когда тебя во второй раз останавливают нетрезвым за рулем, другого пути не остается. Приношу извинения всем, понимаю, что такие извинения принять непросто“, – написал Бруверис в Facebook.

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