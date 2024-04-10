Висагинские ученики и педагоги будут получать денежное поощрение

Согласно принятому положению, учащиеся висагинских школ и гимназий, которые закончили учебный год на отлично, получившие от 86 до 99 или 100 баллов по результатам экзаменов или стали победителями республиканских и международных олимпиад, будут награждаться поощрительными премиями. Также поощряться будут и педагоги, ученики которых достигли высоких результатов в учебе.

Положение о поощрении вступает в силу с 1 мая этого года. Сумма будет колебаться от 200 евро до тысячи, в зависимости от значительности успехов.