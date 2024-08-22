Вирусолог: нет никаких предпосылок для возникновения эпидемии оспы обезьян в Европе

„На сегодняшний день никаких предпосылок для возникновения пандемии в Европе нет. Однако проблема в том, что Европейская комиссия классифицирует этот вирус как агента, который может быть использован для биотерроризма. Это говорит о многом. Этот вирус более устойчив, чем другие вирусы“, – подчеркнул С. Чаплинскас в интервью для Elta.
После того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о чрезвычайной ситуации международного масштаба из-за быстрого распространения по Африке оспы b, старое название – оспа обезьян, вирусолог отмечает, что вирус на самом деле обладает тревожными характеристиками.
„ВОЗ сейчас призывает к активному мониторингу ситуации и быть готовыми, чтобы не произошло того, что произошло почти 40 лет назад с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – ELTA). Тогда этот вирус перешагнул видовой барьер и долгое время люди не понимали, что происходит. Именно это привело к тому, что у нас сейчас глобальная пандемия СПИДа“, – отметил С. Чаплинскас.
По его словам, вирус оспы обезьян может передаваться через млекопитающих и его распространение происходит чрезвычайно быстро.
„Он распространяется гораздо быстрее и вызывает более тяжелое клиническое течение. Если бы случилось так, что вирус распространился бы, например, среди грызунов или каких-то других млекопитающих, от них бы заразились и люди“, – пояснил профессор.
„Люди могут заразиться вирусом при прямом контакте или контакте с поверхностями, загрязненными выделениями другого инфицированного человека. Заразная стадия от появления сыпи до последней сыпи обычно длится около четырех дней“, — добавил он.
Вирусолог подчеркнул, что наибольшую угрозу вирус представляет для людей с ослабленным иммунитетом.
По мнению профессора С. Чаплинскаса, защиту от штамма вируса b можно обеспечить с помощью вакцинации против оспы обезьян. Однако, по его словам, в регионах, где вирус распространяется быстро, наблюдается нехватка вакцин.
„Перекрестный иммунитет обеспечивается вакциной против оспы. Поскольку оспа была ликвидирована, мощности по производству противооспенной вакцины были невысокими. Сейчас проблема в том, что необходимо возобновить производство вакцины против оспы, особенно там, где вирус распространяется более широко, например в странах Африки“, – сказал вирусолог.
По его словам, чтобы обезопасить себя от возможного заражения или планируя поездки в опасные районы, в Литве от оспы обезьян пока вакцинированы только 67 человек.
„Литва закупила около 700 доз этой вакцины. Однако, насколько мне известно, привились только 67 человек, которые оценили риск заражения вирусом или планировали поездку в Африку“, – прокомментировал ситуацию С. Чаплинскас.