Виргиния, работающая в палангском ресторане: жизнь начинается после 60 лет

Уже во дворике ресторана охватывает ощущение уюта: столы украшены красными пеларгониями, на стенах висят картины, у стены старинный комод с большим зеркалом, на нем цветы, рядом чайник из нержавеющей стали. На полу лежат ковры, на террасе буфет с удобным диваном.

Основатель ресторана Рокас Галвонас рассказывал Delfi, что идею он привез из Грузии, а ресторан – скорее, социальная акция по трудоустройству пожилых женщин. Он основал его для своей бабушки, которая многому его научила.

Этот ресторан открылся весной 2023 года , это единственный в Литве и в Европе ресторан, где работают только бабушки. Одни работают на кухне, другие встречают клиентов и работают официантками.

Она приезжает на работу из Кретинги. У Виргинии трое внуков. „Дети выросли, у них свои семьи, по годам я могла бы быть и прабабушкой“, – сказала женщина.

Она сказала, что искала работу, чтобы было занятие и ради денег: „Не скажу, что работаю только ради идеи. Сейчас людям все нужно“.

Сначала она работала официанткой, а в этом году стала администратором – встречает гостей, усаживает за стол, помогает в сервировке.

„Раньше я работала в цветочном магазине, было тяжело. Случайно я увидела объявление, что ищут бабушек, вот и пришла. Пришла, и меня уже не отпустили“, – рассказала Виргиния.

Так мы познакомились с госпожой Викторией. Она рассказала, что работала на разных позициях, был у нее и свой бизнес, а это место она получила неожиданно:

По ее словам, дети одобрили ее решение.

Он сказала, что для работодателя было главным, чтобы она не боялась общаться с людьми: „Я много лет работала в сфере торговли, у меня был и свой бизнес, я этого не боюсь.“

Общаться приходится много – и с коллегами, и с клиентами. В ресторане работает 15 человек, в основном пожилые женщины. Есть среди них те, кто всю жизнь проработали в сфере общепита.

Есть и молодые работники, которых называют внучками.

По ее словам, работать особенно мотивирует отношение к пожилым женщинам: “Такого отношения нигде в жизни не было. В Литве обычно люди старшего возраста никому не нужны. Мы ценим Рокаса за то, что он придумал такой бизнес“.