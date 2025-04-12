Виолете 83 года, но она ведет активную жизнь: отдыхает за границей и консультирует женщин

Виолета уже 25 лет работает в американской компании Mary Kay, нашла она эту работу, когда вышла на пенсию. Сейчас она занимает пост директора по продажам. Она почти каждый день выходит из дома, общается с людьми, консультирует женщин по вопросу ухода за кожей.
„Мое образование – инженерия лесного хозяйства. Это очень далеко от того, чем я занимаюсь сейчас – раньше я работала по специальности. Мы жили с семьей в Йонаве, потом переехали в Каунас, где муж получил работу – если бы была возможность, я бы и дальше работала в лесном хозяйстве.
В сфере косметики и красоты я оказалась неожиданно, ничего такого не планировала. Когда я вышла на пенсию, даже не собиралась сидеть, сложа руки – я всю жизнь нахожу, чем заняться. Люблю людей, люблю быть с ними“, – сказала Виолета.
Она заметила, что женщинам нравится быть красивыми, краситься в меру. Им это нужно, особенно совет, что и как использовать.
„Как можно не ухаживать за собой? Меня это удивляет. Есть люди, которые говорят, ну, уже в таком возрасте, что тут поделаешь. Но никогда не поздно начать. Женщины должны больше любить себя (...). Я считаю, что это хуже всего – сидеть на диване и смотреть телевизор. Тогда ничего больше не нужно“, – убеждена женщина.
И среди ее близких и знакомых есть женщины, которые сидят и ничего не делают, не интересуются своей внешностью. На вопрос, пытается ли она их как-то вдохновить, Виолета ответила, что не говорит с ними об этом.
Виолета пользуется косметикой бренда, который представляет – использует линию для зрелой кожи. Она подчеркивает важность чистки кожи, тонизирования и использования других средств.
„Это необходимо. Не огурцы использовать, а профессиональные кремы. Какую декоративную косметику я использую? С детства использую помаду и тушь,. Не обхожусь без них и сейчас, – сказала собеседница Delfi. – Только не использую яркие тона“.
Виолета раньше была председателем профсоюза в одной компании. Тогда она много путешествовала по Кавказу и южным странам, была в Азии и Сибири, ездила в Америку. Сама она сейчас экскурсии не организует, но этим занимается ее сын. Он живет в Афинах. Чаще всего она путешествует с сыном, муж Виолеты умер 7 лет назад. Есть и другие компаньоны - 4 проверенных временем приятелей.
„Дети выросли, внуки тоже, поэтому путешествую. Чаще езжу в европейские столицы, в Грецию. Люблю Стамбул – планирую поездку туда в мае. Это будет третья моя поездка туда. Я люблю активный отдых, никогда не лежу у моря, только купаюсь, – делится Виолета. – Обычно путешествую два раза в год. У меня запланирована поездка на сентябрь - в Грецию. Что мне еще нравится? Книги. Я читаю философские книги“.
Свободного времени у нее немного, в это время она навещает детей и подруг.
„Самый большой праздник – поездка к дочери в Качергине, увидеть вернувшихся внучек, сесть за один стол. Мы празднуем Рождество, Пасху – sсын тоже прилетает“, - рассказала Виолета.
На вопрос, что ее больше всего раздражает, она говорит - смартфоны в руках у некоторых людей.
„Когда я открывают фейсбук и вижу первые комментарии. Я замечаю грамматические ошибки, стиль, вижу, кто это пишет. Самая большая проблема - в их руках телефон, они вечно ворчат, все плохо. Надо поехать в Грецию и посмотреть, какие там плохонькие машины по улицам ездят, а какие у нас? Сколько красивых домов у нас построено – у нас все есть, только нет желания это увидеть. Главное, чтобы не было войны, а все остальное у нас - прекрасно“, – сказала Виолета.
А своим сверстникам она желает – не закрываться дома.
„Может, не у всех есть возможность путешествовать, может, здоровье не всем позволяет – ведь это немалые годы. Но можно выйти в люди, стараться не видеть везде только плохое. Мы живем очень хорошо, мы очень счастливые. У нас нет землетрясений, Мы видим смену времен года, природа – прекрасная. Особенно печалит, когда говорят, ай, мне уже ничего не нужно, я в возрасте. Годы на лбу не записаны, они только в паспорте, пусть там и остаются. Надо радоваться тому, что у тебя есть“, – сказала Виолета.