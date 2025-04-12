Виолете 83 года, но она ведет активную жизнь: отдыхает за границей и консультирует женщин

„Я не буду скрывать, сколько мне лет, - говорит Виолета Мацулявичене, – его ведь не сотрешь“. Ей 83 года, но образ жизни у нее и уровень оптимизма такие, что могут позавидовать более молодые люди. Виолета не сидит без дела – она работает, навещает близких, два раза в год ездит в путешествия по Европе. А тем, кто постоянно ворчит, советует смотреть на мир с большим оптимизмом – у нас есть все, лишь бы не было войны.