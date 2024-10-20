Винный фестиваль в Гурджаани – открыть грузинское вино заново

Важно также отметить, что раньше грузинская индустрия вина имела очень поляризированную структуру. С одной стороны, крошечные производители, которые могут выпускать на рынок не больше 2000 бутылок в год. А с другой – крупные компании, которые ежегодно производят от двух до пяти миллионов бутылок. Сегмент среднего производителя стал заполняться в Грузии только в последние десять лет. Теперь мы наблюдаем расцвет высококвалифицированных, амбициозных средних производителей. Обычно этими хозяйствами управляют очень активные, хорошо образованные молодые виноделы. Они открыты для новых идей и технологий. При этом они умело соединяют их с древним наследием Грузии, которым справедливо гордятся. Но, важно, что они поняли, что невозможно полагаться только на мифы прошлого. Наследие предков надо использовать для производства действительно качественного вина. Их амбиции подстегнули и более крупных производителей. Их вина изменились, стали более свежими, соответствующими современным вкусам.