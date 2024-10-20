Винный фестиваль в Гурджаани – открыть грузинское вино заново

„Грузинское вино? Да-да, неплохое, помним еще с советских времен. Но лучше возьмем что-нибудь оттуда, где вино умеют делать как следует – из Франции, Италии или Испании“. На постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы люди часто реагируют на грузинское вино именно так. В Балтии покупателям пока трудно отделаться от представления, что грузинское вино – среднего качества. Однако, за годы независимости грузинские виноделы успели вернуться к истокам грузинской традиции виноделия, которая насчитывает много сотен лет. Более того, они развили ее, опираясь на современные методы. Винный фестиваль в Гурджаани – прекрасная возможность в этом убедиться.
Грузины считают свою страну родиной вина. Найденные археологами остатки квеври – специальных глиняных сосудов для брожения вина – относящиеся к эпохе неолита, как полагают здесь, служат доказательством 8-тысячелетней традиции виноделия. Квеври и процесс традиционного грузинского виноделия ЮНЕСКО признала нематериальным культурным наследием человечества.
Грузины говорят, что они не закапывают, а „сажают“ квеври в землю (как деревья), обычно, в закрытом помещении. Если многомесячное производство вина свести к базе, то делается оно так: в квеври заливается винная чача, то есть неочищенный мятый виноград вместе с соком и даже иногда веточками. Пока вино бродит, эту чачу регулярно помешивают, чтобы выходил углекислый газ. Когда вино готово, в квеври опускают специальный удлиненный дуршлаг, внутрь которого просачивается только вино. Его вытягивают из квеври – и разливают по бутылкам. Вино из сортов белого винограда приобретает оранжевый оттенок (за счет виноградной кожицы), поэтому называется янтарным вином (amber wine).
Квеври делают вручную. Их производство – отдельная традиция. Например, Каха Кбилашвили из села Вардисубани под городом Телави лепит квеври в мастерской у себя дома. Он как бы выращивает их, накладывая слои из глины толщиной примерно в 15–20 сантиметров, один на другой. Когда сосуды объемом в 2 тысячи литров готовы, Каха отправляет их в специальную печь во дворе. Там они закаляются неделю при высокой температуре, которую Каха поддерживает днем и ночью. Когда готовые квеври немного остынут, их изнутри покрывают пчелиный воском, который обеззараживает сосуд и делает его водонепроницаемым. Примерно четыре месяца – и большой квеври готов.
Изготовлением квеври занимались и родители Кахи. В советское время мелкий бизнес, мягко говоря, не приветствовался, поэтому квеври в небольших количествах делали тайком – только для домашнего производства вина.
Похожая история и у Иване Нареклишвили из кахетинского села Велисцихе в Кахетии, главном винодельческом регионе Грузии и всего Южного Кавказа. В его родословной – пять поколений виноделов. Сам Иване получил высшее агрономическое образование, проходил стажировку в Италии. Сегодня к нему в гости просятся британские сомелье, потому что знают: вина из квеври Нареклишвили точно заинтересуют британцев, готовых заплатить за бутылку органического вина от 10 до 20 фунтов стерлингов (15–30 евро).
В общей сложности в кахетинском муниципалитете Гурджаани сегодня действует более 80 виноделен. Большинство из них – семейные. Отсюда происходит и большое количество вин с защищенным наименованием места происхождения – Гурджаани, Карденахи, Вазисубани, Ахашени, Ахоэби, Царапи, Зегаани, Котехи и Мукузани. В общей сложности, из 29 грузинских вин с защищенным наименованием места происхождения в Грузии более половины происходит из Кахетии. И это неудивительно – Алазанская долина (или Кахетинская равнина) и склоны Кавказа создают особый субтропический климат, похожий на климат южных предгорий Итальянских Альп.
Именно поэтому Гурджаани естественным образом стал местом проведения винного фестиваля, который проводится уже в шестой раз. По словам Майи Омиадзе, главы Национальной администрации туризма Грузии, винный фестиваль в Гурджаани – самый крупный не только в Кахети, но во всей стране. „Фестиваль помогает развитию нашего винного производства и туризма. Это праздник не только для местных жителей. Сюда приезжают гости из Тбилиси, других городов Грузии, туристы и эксперты из других стран“, – объясняет Майя Омиадзе в интервью Delfi.
Для туристов поездка на фестиваль в Гурджаани – это еще и возможность выбраться в Кахети, где, помимо винных хозяйств, можно посетить множество достопримечательностей. Это и редкой архитектуры двухкупольная церковь Всех Святых рядом с Гурджаани, и монастырь святого Георгия с одним из самых старинных и высоких храмов Грузии XI века и собственной винодельней, и Гомборский перевал, и крепость „Батонис-Цихе“ в Телави.
Фестиваль в Гурджаани очень важен для винодела Кахи Кахиани. Восемь гектаров его виноградников расположены рядом с Гурджаани. „Такие фестивали, как в Гурджаани, очень помогают малым и средним предприятиям, как наше. Нам важно показать и представить наше вино, его характеристики, – говорит Каха. – Мы начали его экспортировать год назад. Наши вина уже есть в Польше, Великобритании“. По его наблюдению, западные потребители прежде всего интересуются более аутентичными сортами вина: „У них нет квеври, поэтому большой интерес именно к янтарному вину и розовому (вардиспери)“.
Важная особенность фестиваля в Гурджаани, которая помогает местным производителям выходить на западный рынок, – это сотрудничество с International Wine & Spirit Competition (IWSC), своего рода премией „Оскар“ в сфере виноделия. В 2022 году Гурджаанский винный фестиваль стал официальным партнером IWSC.
В 2023 году экспертная комиссия из грузинских и международных судей впервые приехала в Кахети, чтобы оценить более 500 грузинских вин. Это означало также, что грузинским производителям больше не нужно тратить деньги на отправку своей продукции на дегустацию в Великобританию. Последнее нововведение – в конкурсе могут также участвовать крепкие напитки – чача и бренди.
Помимо вин из самой Грузии, IWSC принимал заявки из Армении и Азербайджана. Таким образом конкурс, и сам фестиваль, стал, по сути, региональным событием.
На конкурсе 2024 года (оценка проходила в 2023 году) грузинские вина получили в общей сложности 285 медалей, в том числе 18 золотых, более 70 серебряных и более 190 бронзовых медалей. Восемь золотых медалей судья отдали винам из квеври. При этом самую высокую оценку – 97 баллов получило вино „Tsarapi 2020“. Жюри назвало его „суперзвездой“ и услышало в нем ароматы „золотистого изюма, свежеиспеченной выпечки, теплых абрикосов, сладкий специй“. А во вкусе отметила „шелковистость, сбалансированную кислотность, вкус поджаренных орехов и апельсиновой засахаренной цедры“.
„Проблема грузинских производителей в том, что про наши вина знают на постсоветском пространстве, Центральной Европе, но в Западной Европе – не знают и даже не хотят пробовать. Но когда есть медаль от IWSC, покупателю легче решиться его купить“, – объясняет Ираклий Бокучава, коммерческий директор крупного предприятия „Teliani Valley“, которое с самого начала поддерживает проведение фестиваля в Гурджаани. Компания также активно помогает развиваться мелким винным хозяйствам, которые производят ограниченное количество бутылок – до одной тысячи.
По словам Бокучавы, на мировой рынок вина, где доминируют Франция, Италия и Испания, попасть сложно. „В Балтии давно сложилось представление о грузинском вине, поэтому интерес к ним невелик, – говорит Ираклий Бокучава. – Но когда мы участвуем в выставках вина в Литве, Латвии и Эстонии, то получаем высокие оценки местных сомелье!“
По словам Ираклия, характер грузинского вина очень изменился, и для тех, кто живет старыми воспоминаниями о его вкусе, пришло время взглянуть на него заново. И ради этого можно в октябре приехать на фестиваль в Гурджаани.
Комментарий Сары Эбботт, магистра вина (Великобритания):
С точки зрения британских потребителей и рестораторов, грузинское вино – это нечто совершенно новое и захватывающее: культурное наследие в сочетании с невероятным биоразнообразием винограда.
Мы в Великобритании открыли для себя грузинское вино лет 7–8 назад. В последние два года наступил переломный момент. Продажи каждый год увеличиваются примерно в полтора раза.
Это стало возможным, потому что винная индустрия в Грузии смогла модернизироваться и переориентироваться на западные рынки. Это, вероятно, спасло грузинскую культуру вина как мировое культурное наследие и как продукт, которым грузины могут по праву гордиться.
Новый стиль грузинского вина, которые теперь определяет спрос в Великобритании, совершенно не похож на те, что преобладают на рынках постсоветского пространства. Мы почти не покупаем полусладкие красные и белые вина. В магазинах мы видим либо янтарное грузинское вино, либо более классического стиля, „европейского“, как его называют грузины. В частности, „Саперави“ пользуется у нас большим успехом, но также все чаще встречаются ароматные сухие вина с более свежим вкусом. Поэтому я думаю, что для нас грузинское вино — это, в первую очередь, мелкий производитель премиум-класса, сочетающий настоящую древнюю историю с очень современной новой историей. И в этом сила Грузии в Великобритании.
Важно также отметить, что раньше грузинская индустрия вина имела очень поляризированную структуру. С одной стороны, крошечные производители, которые могут выпускать на рынок не больше 2000 бутылок в год. А с другой – крупные компании, которые ежегодно производят от двух до пяти миллионов бутылок. Сегмент среднего производителя стал заполняться в Грузии только в последние десять лет. Теперь мы наблюдаем расцвет высококвалифицированных, амбициозных средних производителей. Обычно этими хозяйствами управляют очень активные, хорошо образованные молодые виноделы. Они открыты для новых идей и технологий. При этом они умело соединяют их с древним наследием Грузии, которым справедливо гордятся. Но, важно, что они поняли, что невозможно полагаться только на мифы прошлого. Наследие предков надо использовать для производства действительно качественного вина. Их амбиции подстегнули и более крупных производителей. Их вина изменились, стали более свежими, соответствующими современным вкусам.
С моей точки зрения, Грузия – один из самых интересных новых для потребителей винных регионов.
Магистр вина (MW) — это квалификация (не академическая степень), выдаваемая Институтом магистров вина в Соединенном Королевстве. Квалификация MW обычно считается в винодельческой отрасли одним из самых высоких стандартов профессиональных знаний.