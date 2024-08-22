Вильнюсу подарили символ свободы "650 КМ СВОБОДЫ"

Символ свободы, приобретший не только цифровую, но и физическую форму, уже украшает пространства муниципалитетов, обозначающих исторический участок Балтийского пути – это Вильнюс, Ширвинтос, Укмерге, Паневежис и Пасвалис. Значимые знаки юбилея призывают нас не только отметить юбилей Балтийского пути, но и вновь объединиться общей историей, как тогда 35 лет назад в живую цепь людей. Праздничную акцию завершит кульминационный концерт „650 КМ СВОБОДЫ“, который состоится 23 августа. На одной сцене выступят 200 исполнителей из Литвы, Латвии и Эстонии.
„Отмечать юбилей важно, потому что мы идем по пути свободы ежедневно, когда выбираем смелость вместо страха, действие вместо комфорта, помощь другим вместо апатии. 2 млн человек присоединились к Вильнюсу, Риге и Таллину 35 лет назад и показали, что стремление к свободе невозможно подавить. Именно здесь, в Вильнюсе, от горы Гедиминаса начал виться Балтийский путь, именно здесь, у подножья горы, через 35 лет мы снова соберемся, чтобы увидеть и услышать, какой путь мы уже прошли“, - говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, который увековечил себя у символа на Кафедральной площади и пригласил в гости всех остальных.
„Мы создали новый символ Балтийского пути и тем самым придали ему смысл. Знак „650 КМ СВОБОДЫ“ с адаптацией на английском, эстонском и латышском языках используется во всей кампании, посвященной 35-летию Балтийского пути, в цифровой форме, а отныне принимает и физическую форму, привлекая еще больше внимания к предстоящие празднованию. Мы говорим о том, как важно объединяться, помнить нашу общую историю, черпать в ней вдохновение и гордость.
Эти пять городов, которым мы подарили символы свободы, были выбраны потому, что они являются частью исторического участка Балтийского пути. Муниципалитеты без колебаний присоединились к кампании, предложив придать смысл этим 650 километрам свободы – именно такая длина цепочки людей, держащихся за руки, зафиксирована в истории. Что свобода значит для нас сегодня? Балтийский путь – это путь свободы и творчества. Концерт „650 КМ СВОБОДЫ“ — это символическое указание на путь, который мы уже прошли и продолжаем строить, поддерживая всех, кто борется за свою свободу“, — рассказывает об инициативе руководитель ансамбля „Lietuva“ Эдита Клаунаускайте.
Мобильные знаки уже размещены в наиболее посещаемых муниципальных пространствах, а также украсят исторический памятник на литовско-латвийской границе 23 августа, где встретятся президенты Литвы и Латвии.
Идея понравилась муниципалитетам
Когда о подаренном символе узнали от организаторов акции – ансамбль „Lietuva“, муниципалитеты очень обрадовались такой инициативе. Для некоторых это событие вызвало отклик в личном опыте.
„Балтийский путь – одно из важнейших событий в истории стран Балтии. Почти 30 километров этой Дороги Свободы проходили через Укмергский район. На главной дороге А2, соединяющей Вильнюс и Паневежис, вместе с жителями Укмергес стояли люди из 13 других муниципалитетов страны. Сейчас эти места увековечены 11 памятными знаками - крестами, часовнями и памятными камнями. Этот символический дорожный знак, посвященный 35-летию Балтийского пути, отныне будет напоминать нам о Балтийском пути и его значении. Благодарю ансамбль „Lietuva“ за такую красивую и содержательную инициативу“, - отметил мэр Укмергского района Дарюс Варнас. Он до сих пор очень хорошо помнит это великое и волнующее событие, потому что сам, еще будучи в то время подростком, стоял в живой цепочке людей на Балтийском пути.
„Балтийский путь – это историческое событие, которое напомнит нам и будущим поколениям, какой непобедимой силой является единство и стремление к свободе. Свобода – это наш путь, который мы должны охранять, защищать и лелеять – это наш исторический долг. Паневежис – один из немногих городов, через который прошел Балтийская путь, соединенный руками и сердцами людей. Я рад, что об этом историческом событии будет напоминать и знак, посвященный 35-летию Балтийского пути“, - добавляет мэр Паневежиса Ритис Рачкаускас.
Исторический участок Балтийского пути имеет и другое значение. Например, анонс концерта „650 KM СВОБОДЫ“ был снят на той же трассе А2 Вильнюс-Паневежис, на историческом 47-м километре, в Ширвинтосском районе, на виадуке. На массовую сцену Балтийского пути собралось более 200 человек, в том числе представители Литовской ассоциации стрелков и литовских скаутов. В видеоанонсе, по замыслу режиссера Далюса Абариса, главным героем является создатель музыки и аранжировщик Йеварас Ясинскис, держащий в руках архивное семейное фото: „Я родился 35 лет назад. Еще будучи ребенком, я участвовал в Балтийском пути вместе со своими родителями, бабушкой и дедушкой. Каждый километр тогда олицетворял надежду. Сегодня для меня Балтийский путь означает свободу жить и творить“.
В эту пятницу прозвучит музыкальная ДНК всех стран Балтии, где пересекутся жанры академической, аранжированной народной и электронной музыки. Захватывающую программу исполнят на одной сцене хор и оркестр „Lietuvа“, Литовский национальный симфонический оркестр, группа электронной музыки „Happyendless“, камерный хор „Aidija“, государственный хор „Latvija“, поп-группа Латвийского фольклорного оркестра „Tautumeitas“, эстонская певица Маарья Нуут и другие. Дирижировать этим уникальным оркестром будут известные дирижеры: из Эстонии - Эрки Пек, из Латвии - Мартиньш Озолиньш, а Литву представят музыкальный руководитель концерта, художественный руководитель Литовского национального симфонического оркестра и главный дирижер Модестас Питренас.
Ограничения
Организаторы сообщают, что 23 августа в связи с проводимым мероприятием будет ограничено движение автотранспорта и общественного транспорта. С 18.00 до 22.00 движение вокруг Кафедральной площади (улицы Т. Врублевскиса, Швентараге, Барборос Радвилайтес) будет полностью остановлено.