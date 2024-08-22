Вильнюсу подарили символ свободы "650 КМ СВОБОДЫ"

„Балтийский путь – одно из важнейших событий в истории стран Балтии. Почти 30 километров этой Дороги Свободы проходили через Укмергский район. На главной дороге А2, соединяющей Вильнюс и Паневежис, вместе с жителями Укмергес стояли люди из 13 других муниципалитетов страны. Сейчас эти места увековечены 11 памятными знаками - крестами, часовнями и памятными камнями. Этот символический дорожный знак, посвященный 35-летию Балтийского пути, отныне будет напоминать нам о Балтийском пути и его значении. Благодарю ансамбль „Lietuva“ за такую ​​красивую и содержательную инициативу“, - отметил мэр Укмергского района Дарюс Варнас. Он до сих пор очень хорошо помнит это великое и волнующее событие, потому что сам, еще будучи в то время подростком, стоял в живой цепочке людей на Балтийском пути.