Вильнюсское самоуправление выиграло громкое дело против французского концерна Veolia: присуждено 83 млн евро

"Сегодня особенный день, после 7 лет судебных разбирательств вчера мы получили решение арбитража (...). Главное, что Вильнюс выиграл дело и ему присуждена компенсация в размере 83 млн. евро. (...) В финале городу остается более 56 млн. евро", - сказал В. Бенкунскас на пресс-конференции в пятницу.
"Суд ясно дал понять, что этот контракт, подписанный в 2002 году, был заключен не в интересах потребителей. Уже тогда было понятно, что положения договора построены таким образом, что все выгоды будут направлены не на те цели, о которых публично говорили тогда политики, отстаивая это дело", - сказал он.
В. Бенкунскас пояснил, что арбитраж установил, что положения договора не отражают баланс прав и обязанностей сторон, и муниципалитету придется выплатить французскому концерну почти 30 млн. евро из-за "кривого договора".
"По сути, арбитраж пришел к выводу, что положения договора не отражают баланс прав и обязанностей сторон. В результате муниципалитет должен выплатить почти 30 млн. евро для оплаты тех объектов, которые были созданы и оставлены городу, но поскольку контракт был настолько кривым, нам придется заплатить "Veolia" почти 30 млн. евро", - сказал глава столицы.
"В конечном итоге городу остается 56,1 млн. евро компенсации, которую мы будем требовать и требовать в ближайшем будущем", - заявил он.
Глава теплосетей: контракт с Veolia принес плохие вещи
Между тем руководитель Vilniaus šilumos tinklai (Вильнюсские теплосети) Геримантас Баканас остался доволен исходом дела и сказал, что прежний контракт с Veolia принес предприятию плохие вещи.
"Я очень доволен этим результатом, этот 15-летний контракт действительно принес много плохого. За это время в компанию не было инвестиций, мы потеряли много важного и нужного времени. Исход этого дела показывает, что результат был очень плохим и сейчас, за 6 лет, мы сделали гораздо больше", - сказал Г. Баканас.
"Кроме того, мы планируем очень большие инвестиции, которые позволят нам добиться лучших результатов как с точки зрения охраны окружающей среды, так и с точки зрения цен для жителей Вильнюса", - сказал он.
Деньги пойдут на нужды теплоснабжения
Мэр столицы утверждает, что деньги, которые Veolia переведет самоуправлению, будут направлены на сектор теплоснабжения.
"Некоторые места не завершены, и мы вернемся к ним в ближайшее время, в любом случае деньги, которые присуждены гражданам, будут использованы для этого сектора, а именно на благо жителей Вильнюса. В любом случае это деньги, которые возвращаются в город", - заверил В. Бенкунскас.
"Вильнюсская энергия": большая часть требований отклонена
В свою очередь компания Vilniaus energija (Вильнюсская энергия) в опубликованном в пятницу заявлении для СМИ подчеркнула, что арбитраж отклонил более 95% требований муниципалитета.
"Несмотря на непрерывные усилия Вильнюсского муниципалитета и Вильнюсских теплосетей в ходе процесса представить Veolia как коррумпированную компанию, манипулирующую фактами, распространяющую ложь и не выполняющую договорные обязательства, Стокгольмский трибунал отклонил все эти обвинения", - говорится в сообщении.