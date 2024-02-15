Вильнюсское самоуправление начало вырубать деревья и на частной территории?

Женщина из группы Шнипишкес испугалась и утверждает, что видела, как парень и девушка ходили по улице Дурпю и маркировали деревья. Деревья были маркированы и во дворах частных домов. Утверждается, что в частные владения проникли без разрешения. На вопрос о цели их визита ответили, что они маркируют деревья, которые придется срубить. Этот ответ удивил жителя больше всего. Однако возникает вопрос, с каких это пор на территории частных домов деревья маркируют к вырубке?

Муниципалитет Вильнюса заявил, что "у них нет информации о маркировке и посещении частных объектов. Муниципалитет не вырубает деревья на частных территориях, а какие парень с девушкой гуляют - также знаем, как и вы".

Сянюния Шнипишкес также поддержала Вильнюсское самоуправление и заявила, что "работники муниципалитета не ходят по частным территориям и не рубят там деревья. Мы призываем вас сохранять бдительность и в следующий раз спрашивать, кто и с какой целью маркирует деревья".