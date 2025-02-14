2025.02.14 12:06

Вильнюсский Zoopark предлагает назвать таракана именем своего бывшего партнера

 
ru.DELFI.lt
Surikatoms sumaitins tarakonus, pavadintus buvusiųjų vardais
Surikatoms sumaitins tarakonus, pavadintus buvusiųjų vardais
ФОТО: „Zoopark“/ Shutterstock

Вильнюсский Zoopark по случаю Дня Святого Валентина предлагает людям, расставшимся с бывшими возлюбленными, назвать тараканов их именами, а потом скормить тараканов сурикатам, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Zoopark предлагает возможность посмеяться над неудачным опытом, подойти к вопросу расставания с юмором. Наблюдение за тем, как сурикаты поедают тараканов, названных именами бывших парней/девушек, может быть своеобразным терапевтическим процессом“, – сказала представитель Zoopark Грета Мачюлайтите.

Мадагаскарский шипящий таракан – один из самых крупных видов тараканов в мире, родом с Мадагаскара. Эти тараканы умеют шипеть. Для сурикат тараканы - прекрасный источник белка.

„Акция проходит не первый год, мы заметили, что девушки чаще дают тараканам имена, чем молодые люди. Сейчас самые популярные имена – Витаутас и Инга“, – сказала представитель Zoopark.

Ужин сурикат состоится 14 февраля в 18:30 ч., в Zoopark, по адресу ул. Вяркю, 27, Вильнюс.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии