Вильнюсский Zoopark предлагает назвать таракана именем своего бывшего партнера

„Zoopark предлагает возможность посмеяться над неудачным опытом, подойти к вопросу расставания с юмором. Наблюдение за тем, как сурикаты поедают тараканов, названных именами бывших парней/девушек, может быть своеобразным терапевтическим процессом“, – сказала представитель Zoopark Грета Мачюлайтите.

Мадагаскарский шипящий таракан – один из самых крупных видов тараканов в мире, родом с Мадагаскара. Эти тараканы умеют шипеть. Для сурикат тараканы - прекрасный источник белка.

„Акция проходит не первый год, мы заметили, что девушки чаще дают тараканам имена, чем молодые люди. Сейчас самые популярные имена – Витаутас и Инга“, – сказала представитель Zoopark.