Вильнюсский Zoopark предлагает назвать таракана именем своего бывшего партнера

„Zoopark предлагает возможность посмеяться над неудачным опытом, подойти к вопросу расставания с юмором. Наблюдение за тем, как сурикаты поедают тараканов, названных именами бывших парней/девушек, может быть своеобразным терапевтическим процессом“, – сказала представитель Zoopark Грета Мачюлайтите.
Мадагаскарский шипящий таракан – один из самых крупных видов тараканов в мире, родом с Мадагаскара. Эти тараканы умеют шипеть. Для сурикат тараканы - прекрасный источник белка.
„Акция проходит не первый год, мы заметили, что девушки чаще дают тараканам имена, чем молодые люди. Сейчас самые популярные имена – Витаутас и Инга“, – сказала представитель Zoopark.
Ужин сурикат состоится 14 февраля в 18:30 ч., в Zoopark, по адресу ул. Вяркю, 27, Вильнюс.