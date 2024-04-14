Вильнюсский университет приглашает стать студентом на один день

Мероприятия "Студент на день" предназначены для всех, кто рассматривает возможность обучения в ВУ. В течение недели участники смогут познакомиться с учебной средой, форматом лекций и встретиться с будущими преподавателями. Также это возможность познакомиться со студентами и узнать из первых уст об их опыте. Такие мероприятия дают возможность будущим студентам понять подходит ли им выбранная программа обучения.