Вильнюсский районный муниципалитет после кибератаки: социальные пособия будут выплачены

 
ELTA
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Kibernetinė ataka
Kibernetinė ataka
ФОТО: AFP / Scanpix
После кибератаки в Вильнюсском районном самоуправлении восстановление данных в системах является приоритетом. По словам директора администрации Владислава Кондратовича, этот процесс займет время.

"Сегодня-завтра мы закончим проверку всей информации на возможные вирусы, проанализируем, что это за информация. Процесс достаточно длительный и тщательный", - прокомментировал в понедельник директор администрации Вильнюсского районного самоуправления В. Кондратович.

"Работа не прекращалась, но мы не могли работать в обычном режиме, готовились документы и ответы. Определенных услуг не было, они не вводились в электронные системы. Это поддержка, социальные выплаты, не было учета других систем. Нам предстоит долгая работа, прежде чем мы сможем нормально работать", - добавил он.

По его словам, преступники запросили выкуп в сотни тысяч долларов. В муниципалитете уверяют, что никаких соображений платить им не было.

Социальные пособия будут выплачены

В. Кондратович уверяет, что социальные пособия жителям Вильнюсского района должны быть выплачены в течение нескольких недель.

Он подчеркивает, что имеющиеся в бумажном формате данные позволяют это сделать.

"Что касается социальных выплат, то мы сейчас готовим сотрудников, которые вручную восстановят пособия за последний месяц, введем данные, оборудованы дополнительные рабочие места. У нас амбициозный план, мы хотим, чтобы эти услуги были оплачены в течение 7-10 дней", - сказал директор администрации.

На прошлой неделе сообщалось о кибератаке в Вильнюсском районном самоуправлении.

Информация об инциденте была передана в Национальный центр кибербезопасности, были проинформированы и другие ответственные учреждения.

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