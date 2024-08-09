Вильнюсский районный муниципалитет готовится к квартальной реновации

„Будем стимулировать жителей к реновации многоквартирных жилых домов, а муниципалитет займется организацией и осуществлением установки и обустройства окружающей инфраструктуры, такой как автостоянки, тротуары, освещение, подземные инженерные сети, детские игровые и спортивные площадки, зарядные станции для электромобилей и т. д.“, — цитируется мэр Р. Духневич в пресс-релизе.
По мнению мэра, на территории Вильнюсского районного муниципалитета много многоквартирных домов старой постройки, не соответствующих стандартам энергоэффективности и требующих ремонта.
„С наступлением отопительного сезона, жители района часто сталкиваются с проблемой больших счетов за отопление, которую муниципалитет ежегодно пытается решить путем выплаты компенсаций. Это недолговечное и неэффективное решение. Квартальная реновация – одна из мер, направленных на реализацию вышеуказанных целей“, – сказал он.
Программа квартальной реновации уже одобрена муниципальным райсоветом на стадии внесения, далее проект будет обсуждаться в комитетах. Точная его судьба выяснится на заседании райсовета в конце августа.