2024.08.09 12:43

Вильнюсский районный муниципалитет готовится к квартальной реновации

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus rajono savivaldybė
Vilniaus rajono savivaldybė
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В целях популяризации реновации старых многоквартирных домов среди населения, Вильнюсский районный муниципалитет намерен прибегнуть к квартальной реновации. По словам мэра муниципалитета Роберта Духневича, в случае одобрения данной программы в райсовете, муниципалитет обязуется за свой счет обустроить и жилую среду возле реновируемых домов.

„Будем стимулировать жителей к реновации многоквартирных жилых домов, а муниципалитет займется организацией и осуществлением установки и обустройства окружающей инфраструктуры, такой как автостоянки, тротуары, освещение, подземные инженерные сети, детские игровые и спортивные площадки, зарядные станции для электромобилей и т. д.“, — цитируется мэр Р. Духневич в пресс-релизе.

По мнению мэра, на территории Вильнюсского районного муниципалитета много многоквартирных домов старой постройки, не соответствующих стандартам энергоэффективности и требующих ремонта.

„С наступлением отопительного сезона, жители района часто сталкиваются с проблемой больших счетов за отопление, которую муниципалитет ежегодно пытается решить путем выплаты компенсаций. Это недолговечное и неэффективное решение. Квартальная реновация – одна из мер, направленных на реализацию вышеуказанных целей“, – сказал он.

Программа квартальной реновации уже одобрена муниципальным райсоветом на стадии внесения, далее проект будет обсуждаться в комитетах. Точная его судьба выяснится на заседании райсовета в конце августа.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии