Вильнюсский район приглашает на Праздник урожая

По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, до наших дней сохранилась традиция празднования этого дня, которая является важной частью культуры края.

„Эта глубокая традиция соединяет народы и имеет значение для единства нашей общины, наделяет смыслом работу фермеров. Это возможность познакомиться с богатой культурой района. Приглашаем убедиться в этом уже 14 сентября: давайте встретимся в Скайдишкском парке и вместе отпразднуем этот день в духе культурных традиций Вильнюсского района“, – пригласил мэр.