Вильнюсский район ищет строителя и администратора бассейна в Рудамине

„Мы смело можем сказать, что старт этого проекта - исторический момент, плодами его смогут пользоваться жители всего района и его гости. Вильнюсский район нуждается в бассейне – это будет важное место для занятий спортом и для школьников. Я приглашаю представителей бизнеса принять участие в этом амбициозном проекте и вместе с муниципалитетом создать современное, качественное и доступное для всех спортивно-развлекательное пространство“, – сказал мэр.