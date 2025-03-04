Вильнюсский район ищет строителя и администратора бассейна в Рудамине

По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича - это первый подобный проект в истории муниципалитета.
„Мы смело можем сказать, что старт этого проекта - исторический момент, плодами его смогут пользоваться жители всего района и его гости. Вильнюсский район нуждается в бассейне – это будет важное место для занятий спортом и для школьников. Я приглашаю представителей бизнеса принять участие в этом амбициозном проекте и вместе с муниципалитетом создать современное, качественное и доступное для всех спортивно-развлекательное пространство“, – сказал мэр.
Подрядчика выберут на конкурсной основе. Конкурс завершится весной этого года. Планируется, что проектирование и строительство займут 30 месяцев.
Частный партнер построит бассейн и будет 15 лет его администратором. Муниципалитет в эти годы сможет пользоваться бассейном бесплатно: аренда дорожек с 8 до 16 ч. по рабочим дням, спортзалы – определенное число посещений по рабочим дням. Кроме того, целевые группы будут получать скидку на платные услуги. Через 15 лет бассейн перейдет в руки муниципалитета.
Планируется, что в новом комплексе будет 25-метровый бассейн с подъемным дном и 4 дорожками, современный спортзал, тренажерный зал, зона СПА и кафе.
По решению горсовета, максимальная сумма, выделяемая на проект, составит 18,5 млн. евро.