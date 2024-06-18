2024.06.18 08:53

Вильнюсский район будут патрулировать сотрудники общественного порядка: для повышения безопасности жителей

 
elta
ru.DELFI.lt
Išankstinis balsavimas Vilniaus rajono savivaldybėje
Išankstinis balsavimas Vilniaus rajono savivaldybėje
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Вильнюсский районный муниципалитет, в целях повышения безопасности жителей, инициирует регулярное патрулирование населенных пунктов, которое до 22.00 час. будут осуществлять сотрудники Отдела общественного порядка муниципальной администрации.

По словам мэра Вильнюсского районного муниципалитета Роберта Духневича, целью патрулирования является обеспечение общественного порядка и спокойствия, предотвращение нарушений закона и возможных преступлений, а также оперативное реагирование на просьбы жителей о помощи.

„Мы принимаем дополнительные меры для укрепления общественного порядка и обеспечения спокойной и безопасной обстановки в районе. В то же время мы поставили перед собой задачу по усилению муниципального Отдела общественного порядка и более тесному сотрудничеству с полицией“, – цитируется в пресс-релизе Р. Духневич.

Policija

Отмечается, что со вторника патрулирование будет проходить в определенные дни месяца. Большое внимание будет уделяться районам и более крупным населенным пунктам с большим скоплением людей, например, вблизи рынков, мест для купания и отдыха, городских и поселковых центров.

Сотрудники Отдела общественного порядка будут осуществлять пешее патрулирование, на них будут специальные светоотражающие жилеты, сотрудники будут оснащены средствами радиосвязи.

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