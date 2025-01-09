Вильнюсский планетарий откроется в этом году

Планировалось, что обновленный планетарий откроется в 2025 г.
„Открытие точно состоится в 2025 г, однако точную дату мы не можем назвать“, – сказала Мартина Бакайте-Бурокене, специалист по коммуникации центра обучения STEAM.
Она заверила, что обо всех переменах и дате открытия вильнюсцев информируют первыми.
Напомним, что в реконструированном планетарии ВУ будет 8 лабораторий, в которых школьники смогут проводить эксперименты, исследования, а учителей ждут современные технологии.
В вильнюсском центре STEAM будет проходить обучение гимназистов 1-4 классов, кроме того, будут работать кружки, лагеря, подготовка к экзаменам и т.д. Планируется, что в течение года внеклассной деятельностью там смогут заниматься 5000 учеников.