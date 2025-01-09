2025.01.09 16:48

Вильнюсский планетарий откроется в этом году

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus Planetariumas
Vilniaus Planetariumas
ФОТО: madeinvilnius.lt

Вильнюсский планетарий в течение многих лет был закрыт. В этом году он наконец-то возродится. В планетарии откроется Методический центр обучения STEAM, цель которого – популяризация искусства, воспитание молодых исследователей и поощрений инноваций, пишет портал madeinvilnius.lt.

Планировалось, что обновленный планетарий откроется в 2025 г.

„Открытие точно состоится в 2025 г, однако точную дату мы не можем назвать“, – сказала Мартина Бакайте-Бурокене, специалист по коммуникации центра обучения STEAM.

Она заверила, что обо всех переменах и дате открытия вильнюсцев информируют первыми.

Напомним, что в реконструированном планетарии ВУ будет 8 лабораторий, в которых школьники смогут проводить эксперименты, исследования, а учителей ждут современные технологии.

В вильнюсском центре STEAM будет проходить обучение гимназистов 1-4 классов, кроме того, будут работать кружки, лагеря, подготовка к экзаменам и т.д. Планируется, что в течение года внеклассной деятельностью там смогут заниматься 5000 учеников.

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