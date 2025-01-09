Вильнюсский планетарий откроется в этом году

Планировалось, что обновленный планетарий откроется в 2025 г.

„Открытие точно состоится в 2025 г, однако точную дату мы не можем назвать“, – сказала Мартина Бакайте-Бурокене, специалист по коммуникации центра обучения STEAM.

Она заверила, что обо всех переменах и дате открытия вильнюсцев информируют первыми.

Напомним, что в реконструированном планетарии ВУ будет 8 лабораторий, в которых школьники смогут проводить эксперименты, исследования, а учителей ждут современные технологии.