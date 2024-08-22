Вильнюсский парк Вингис подвергся нападению кротов, но муниципалитет не намерен с ними бороться

Один пользователь сети запечатлел крота и его показавшуюся голову. Не где-нибудь, а на поляне возле сцены парка Вингис. Это не первый раз, когда жители фиксируют этих жителей парка. Однако муниципалитет не обещает истреблять или бороться с кротами. По словам представителей муниципалитета, кроты не мешают жителям спокойно проводить время, а их отсутствие нанесет парку большой ущерб.
„Кроты — важная часть экосистемы. В таких местах, как парк Вингис, мы стремимся максимально сохранить природную среду, таким образом обеспечивая качественное функционирование парка. Кроты не оказывают негативного воздействия на посетителей парка, поэтому, по мнению экспертов, нет необходимости регулировать их популяцию или истреблять кротов“, - говорит Габриэлюс Грубинскас, пресс-атташе Вильнюсского городского самоуправления.
Таким образом, для жителей кроты могут просто стать новым развлечением. Кто знает, может быть, вам удастся запечатлеть крота и нору, которую он роет, а выложенное видео получит миллионы просмотров в социальных сетях.