Вильнюсский муниципалитет внесет коррективы в проект Национального стадиона: изменения представит совету в середине мая

"После переговоров со всеми участниками проекта наиболее важные наблюдения СГЗ будут учтены в финансовой модели проекта, а объем бюджетных средств, необходимых для реализации проекта, будет несколько сокращен", - цитируют слова мэра столицы Валдаса Бенкунскаса.
Указывается, что стоимость одобренного муниципалитетом в феврале проекта в размере 157 256 473 евро снизится до 157 231 115 евро – предполагаемая потребность в бюджетных средствах будет на 25 000 евро меньше, чем до коррекций.
В ходе переговоров об индексации инвестиций многофункционального комплекса и стоимости дополнительных работ также решался вопрос издержек финансирования строительства.
"В ходе переговоров концессионер согласился предоставить скидку на затраты на финансирование строительства на этапе строительства и снизил их с 6,37% до 5,25% в год", - сообщил муниципалитет.
Как говорится в опубликованном сообщении, в связи с ожидаемым снижением интенсивности индексации инвестиций концессионер откажется от скидок на финансирование строительства, предоставленных Вильнюсскому самоуправлению и Министерству образования, науки и спорта (МОНС), в результате чего общая потребность в государственных средствах изменится минимально – в меньшую половину в пользу муниципалитета и Министерства образования, науки и спорта.
"Мы еще раз представим проект на утверждение муниципального совета. Мы надеемся, что обсуждение удастся провести на следующем заседании, потому что нам необходимо как можно скорее обновить расчеты для Еврокомиссии, которая сейчас оценивает поправки в концессионное соглашение. Чем раньше нам удастся это сделать, тем быстрее мы получим заключение, и подрядчики смогут возобновить работы", - подчеркнул Бенкунскас.
Заседание Вильнюсского городского совета запланировано на 15 мая. Ожидается, что заключение Еврокомиссии будет получено к лету, сообщил муниципалитет.