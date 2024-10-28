Вильнюсский муниципалитет утвердил: в Лепкальнисе построят новый автобусный парк

Муниципалитет Вильнюса одобрил этот проект в октябре.
Представитель VVT говорит, что муниципалитет одобрил проект с финансированием в 19 млн евро, но реальная стоимость строительства станет ясна только после окончания конкурса подрядчика.
„Новый автобусный парк будет обслуживать маршруты южной части города, улучшит сообщение для жителей Вильнюса, мы сможем предложить более частое сообщение в этой быстро расширяющейся части города“, - добавил он.
Площадь новых парков будет меньше на 20 тысяч кв. метров, содержать их будет дешевле, чем парк в Веркяй.
После строительства обоих парков парк Веркяй останется пустым, его здания и территория будут переданы самоуправлению, которое решит, как их использовать.
По словам представителя VVT, в новом автобусном парке в Лепкальнисе запланировано 278 мест для автобусов и 61 место для легковых автомобилей. В настоящее время у VVT 403 автобуса и 250 троллейбусов.
В. Мисявичюс отметил, что решение о строительстве нового автобусного парка было принято потому, что ремонтная мастерская старого парка была спроектирована и адаптирована для автобусов советского производства.
„Эксплуатация современных и низкопольных автобусов делает организацию ремонта сложной и неэффективной, ремонтные помещения темные, без естественного освещения, огромные площади с недостаточным теплоизоляцией (высокие счета за отопление), сложно обеспечить эргономичное рабочее место ремонтников „, - сообщил представитель VVT.
По данным Вильнюсского самоуправления, на строительство нового парка повлиял и проект строительства улицы Шяурине.
„При проектировании улицы Шяурине планируется, что существующая территория автобусного парка Веркю уменьшится примерно на 1,5 гектара, в результате чего больше не будет возможности содержать часть обслуживаемых там автобусов“, - утверждает представитель муниципалитета.
В новом автобусном парке в Лепкальнисе также появятся помещения для обучения водителей. Здесь можно будет содержать электрические, газовые и дизельные автобусы, а позже и автобусы, работающие на водороде и биотопливе.
Вильнюсский автобусный парк на улице Веркю был построен в 1964 году, с тех пор сдан третий этаж административного здания, установлена мастерская по обслуживанию газовых автобусов и отремонтированы крыши. В остальных комнатах сделан лишь косметический ремонт.
Ожидается, что строительство нового парка начнется в 2024 году после получения разрешения на строительство.
В настоящее время VVT владеет тремя автобусными парками: в Антакальнисе, Виршулишкес и Веркяй.