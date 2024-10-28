Вильнюсский муниципалитет утвердил: в Лепкальнисе построят новый автобусный парк

После строительства обоих парков парк Веркяй останется пустым, его здания и территория будут переданы самоуправлению, которое решит, как их использовать.

Площадь новых парков будет меньше на 20 тысяч кв. метров, содержать их будет дешевле, чем парк в Веркяй.

„Новый автобусный парк будет обслуживать маршруты южной части города, улучшит сообщение для жителей Вильнюса, мы сможем предложить более частое сообщение в этой быстро расширяющейся части города“, - добавил он.

Представитель VVT говорит, что муниципалитет одобрил проект с финансированием в 19 млн евро, но реальная стоимость строительства станет ясна только после окончания конкурса подрядчика.

„Эксплуатация современных и низкопольных автобусов делает организацию ремонта сложной и неэффективной, ремонтные помещения темные, без естественного освещения, огромные площади с недостаточным теплоизоляцией (высокие счета за отопление), сложно обеспечить эргономичное рабочее место ремонтников „, - сообщил представитель VVT.

В. Мисявичюс отметил, что решение о строительстве нового автобусного парка было принято потому, что ремонтная мастерская старого парка была спроектирована и адаптирована для автобусов советского производства.

По словам представителя VVT, в новом автобусном парке в Лепкальнисе запланировано 278 мест для автобусов и 61 место для легковых автомобилей. В настоящее время у VVT 403 автобуса и 250 троллейбусов.

По данным Вильнюсского самоуправления, на строительство нового парка повлиял и проект строительства улицы Шяурине.

„При проектировании улицы Шяурине планируется, что существующая территория автобусного парка Веркю уменьшится примерно на 1,5 гектара, в результате чего больше не будет возможности содержать часть обслуживаемых там автобусов“, - утверждает представитель муниципалитета.

В новом автобусном парке в Лепкальнисе также появятся помещения для обучения водителей. Здесь можно будет содержать электрические, газовые и дизельные автобусы, а позже и автобусы, работающие на водороде и биотопливе.