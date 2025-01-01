Вильнюсский муниципалитет приобретает 4 судна у латвийского производителя электросудов BIC

Как сообщили в муниципалитете, договор с группой латвийских компаний был подписан после завершения проведенного в сентябре–ноябре тендера на реализацию первого этапа общественного речного транспорта на реке Нерис.
Группа BIC занимается производством алюминиевых конструкций и судов, в настоящее время она реализует проект Рижского общественного транспорта на реке Даугава и выпустила около 400 судов различных типов.
„Этот проект уникален как по своему характеру и масштабам, так и по срокам реализации. Мы надеемся, что выигравший тендер производитель электросудов позволит уверенно приступить к первым работам – согласовать технические детали, дизайн и начать производство судов“, – сказал в сообщении директор муниципального предприятия „Вильнюсский общественный транспорт“ Игнас Дегутис.
По его словам, другие муниципальные компании параллельно проектируют необходимую для судоходства инфраструктуру.
Новые электросуда будут иметь общее пространство на крытой до 70% палубе, вместимостью до 30–40 пассажиров, cкорость движения до 25 км/ч, они будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями и велосипедистов.
Желание принять участие в первом этапе тендера – в тендере на соответствие квалификации – выразили компании из Литвы, Латвии, Финляндии и Франции.
„Вильнюсский общественный транспорт“ уже ищет работников для работы на новых судах и приглашает к участию опытных капитанов и лоцманов судов.
Суда будут интегрированы в столичную систему общественного транспорта в три этапа – в следующем году запланирован первый маршрут от Жирмунайского пляжа через мосты Шило, Короля Миндаугаса и Белого моста до площади Независимости возле Сейма (транспортное соединение Жирмунай–Жверинас) с 7 причалами-остановками.
По подсчетам, что поездка по полному маршруту первого этапа Жирмунайский пляж–Бизнес-треугольник (ул. Ясинскё) займет 45–55 минут, в зависимости от течения реки.
На втором этапе их сеть в этом соединении будет расширена за счет установки дополнительных 6 остановок, на третьем этапе будет создано соединение Жверинас–Парк Вингис за счет установки еще 2 остановок. Всего планируется построить не менее 15 новых причалов.
Ожидается, что после завершения первого этапа объем перевозок пассажиров речным транспортом за сезон может превысить 69 000 человек, после завершения второго – свыше 83 тыс., а после установки всех соединений – около 95 000 пассажиров.