Вильнюсский муниципалитет приобретает 4 судна у латвийского производителя электросудов BIC

„Этот проект уникален как по своему характеру и масштабам, так и по срокам реализации. Мы надеемся, что выигравший тендер производитель электросудов позволит уверенно приступить к первым работам – согласовать технические детали, дизайн и начать производство судов“, – сказал в сообщении директор муниципального предприятия „Вильнюсский общественный транспорт“ Игнас Дегутис.

Группа BIC занимается производством алюминиевых конструкций и судов, в настоящее время она реализует проект Рижского общественного транспорта на реке Даугава и выпустила около 400 судов различных типов.

Как сообщили в муниципалитете, договор с группой латвийских компаний был подписан после завершения проведенного в сентябре–ноябре тендера на реализацию первого этапа общественного речного транспорта на реке Нерис.

По его словам, другие муниципальные компании параллельно проектируют необходимую для судоходства инфраструктуру.

Новые электросуда будут иметь общее пространство на крытой до 70% палубе, вместимостью до 30–40 пассажиров, cкорость движения до 25 км/ч, они будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями и велосипедистов.

Желание принять участие в первом этапе тендера – в тендере на соответствие квалификации – выразили компании из Литвы, Латвии, Финляндии и Франции.

„Вильнюсский общественный транспорт“ уже ищет работников для работы на новых судах и приглашает к участию опытных капитанов и лоцманов судов.